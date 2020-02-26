限量「藝術品」！寶石般的精美糖果罐掀熱議 網友：一見鍾情

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聯合新聞網 / 綜合報導
點心好夥伴所製作的糖果罐，令許多網友風靡搶購。圖／<a href=Maidonanews" title="點心好夥伴所製作的糖果罐，令許多網友風靡搶購。圖／Maidonanews">
點心好夥伴所製作的糖果罐，令許多網友風靡搶購。圖／Maidonanews

日本的社群網路中，最近出現了一個引人注目的話題：像是工藝品一般的盒子上，鑲嵌著看起來像真品的紅寶石和藍寶石，加上手工細緻的花束，引來不少網友的讚嘆。「一見鍾情了」、「我送給朋友當禮物他超感動的」、「這個會爆買啦」等評論在網路上源源不絕。

原來，這是大阪一家老牌糖果罐製作公司所新創的子品牌「點心好夥伴（お菓子のミカタ）」，為糖果店業者所製造的糖果罐。根據Maidonanews的報導，這家老牌製造商「大阪製罐株式會社」是在七十多年以前創業，以大規模的製菓企業為主要客群，持續在糖果罐產業上努力不懈至今。不過，第三代社長清水雄一郎指出，在2008年的雷曼兄弟事件之後，公司就面對了業績直落的窘境。為了尋求新的客群而前往各點心公司上門推銷，卻屢吃閉門羹，直到數年過去，才決定開始在自家官網開始經營原創糖果罐的販售，卻意外地找對了方向。

清水雄一郎表示，他希望用心製作出的糖果罐也可以遇上用心製作的糖果，虜獲眾人的芳心。圖／<a href=Maidonanews" title="清水雄一郎表示，他希望用心製作出的糖果罐也可以遇上用心製作的糖果，虜獲眾人的芳心。圖／Maidonanews">
清水雄一郎表示，他希望用心製作出的糖果罐也可以遇上用心製作的糖果，虜獲眾人的芳心。圖／Maidonanews

「我才發現到，其實對於小成本營業的糖果店而言，要像大規模的企業那樣投下大量訂單，對他們來說負擔太重了。但是網路下單開始後，出現了很多『想要購入已經完成的罐子一百個』之類的需求。對於糖果店來說，不用負擔設計成本跟滯銷的風險，直接使用我們已經設計好、製作完成的罐子是最方便的。於是，經過市場測試之後，我們就在2011年開始了以糖果店為主要客群的原創糖果罐販賣。」

原創糖果罐的設計，是公司經由大阪設計中心和五間設計公司面談以後，再委託其中「個性最鮮明」的設計事務所製作。從最早的三種樣式慢慢發展到十八種，新品牌「點心好夥伴」也藉著這樣的氣勢，終於在2014年正式成立。

清水先生笑著表示，「或許聽起來會有點自負，不過由於我們也是相當用心在製作這些點心罐，所以也很希望放進來的點心有著與之匹配的美味和可愛的外表。只要包裝和內容物都是完美的，那麼得到這份點心的人一定會為之傾心。」

點心好夥伴成立於2014年，所設計的原創糖果罐的種類也不斷增加。圖／<a href=Maidonanews" title="點心好夥伴成立於2014年，所設計的原創糖果罐的種類也不斷增加。圖／Maidonanews">
點心好夥伴成立於2014年，所設計的原創糖果罐的種類也不斷增加。圖／Maidonanews

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