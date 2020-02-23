冷氣室外機裝在大樓詭異角度 事隔6月內行網友出面分析

許多公寓住戶都會把冷氣室外機直接掛在陽台外牆，在台灣的街上也幾乎都看得到家家戶戶將冷氣室外機懸掛在外的景象。昨（22）日就有一名網友在《爆系知識家》中PO文表示，他在某棟大樓的外牆上發現一台冷氣室外機，但不管怎麼看都覺得安裝的位置相當詭異，一旁還卡了樑柱，照理來說冷氣師傅應該不可能爬出外牆將冷氣安裝在那裡，因此讓原PO相當好奇「冷氣師傅是怎麼安裝上去的？」

原PO在文中貼出一張照片，只見照片中一棟大樓外的牆角上被安裝了一台冷氣室外機，乍看之下毫無問題，但仔細觀察卻會發現室外機旁卡了一根樑柱，按照常理推斷，安裝人員不可能從陽台探出頭安裝，加上這戶人家所住的樓層應該也高於10層樓，因此更不可能用吊車升到高空，只為了安裝一台冷氣機。

不少網友看到後紛紛在下方留言回應「這應該是師傅用生命在安裝的」、「遇到這種通常要加3000元的危險加給，師傅會吊掛裝機給你看，但維修時另外算」、「預算夠，做好安全措施請吊車，預算不夠，工班願意從頂樓綁好安全垂降」、「應該是不要命的師傅裝的吧」、「這種室外機下方一定要裝個支架，萬一年久失修，一次颱風來掉下來屋主要扛責的」、「可能是懸空作業吧，但即使保固期內這樣裝還是危險到爆」。

不過事實上，這張照片在去年9月就有網友在《爆廢公社公開版》中PO文，當時就引來許多批評，並認為屋主是在拿冷氣師傅的生命開玩笑「有後陽台為何不裝，這樣會害死人的」、「裝室外機害師傅意外摔落，屋主是要負法律責任的」。

至於大家好奇的這台室外機到底是如何安裝上去的，有從事冷氣維修的網友分析，「這是從頂樓垂降施作的，這個是頂樓往下一層，看外牆的白色管就知道了」、「這個一定是垂吊下去裝的，以前做冷氣的時候也被屋主要求裝在外牆，所以我們就會拉一條繩子在25樓外盪鞦韆」、「這要從頂樓吊下來裝，看過大樓洗窗戶吧，大概就是那種感覺」、「吊掛加垂降，師傅搏命賺錢」。