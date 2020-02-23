他問男生幾歲前一定要考到駕照？ 過來人勸這點才是關鍵

不少人年滿18歲後就會開始報名駕訓班，考取汽機車駕照，這樣不僅可以省去搭乘大眾交通工具的通勤時間，也方便和友人一起出遊。近日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己到了25歲都沒想過要去考駕照，可是一問竟發現同事中有6-7成都考到駕照了，讓他覺得自己沒有駕照是很奇怪的事，於是好奇詢問廣大網友「大家覺得男生幾歲前一定要考到駕照呢？」

原PO在文中提到，平常他都是搭大眾交通工具上下班，讓他感到有點麻煩，但自己出生至今25年，從來沒有想去考駕照的念頭。然而近日在跟同事聊天時，才發現其中有6-7成的人都已經有駕照了，甚至就連女生都有，不禁讓原PO覺得自己應該去考一下，因此疑惑問道「幾歲前一定要有駕照？」

PO文一出後，許多網友紛紛留言回應「18歲滿了就可以先去把機車、汽車駕照一起考，這樣以後用到才不會急著考」、「出社會以後要騰出時間考就很麻煩了，所以還是趁學生時期考一考」、「出社會工作前就要考了，因為這樣真的比較方便」、「很多人都在大學的時候把汽機車考完，等著出社會有車的時候開」、「想買車的時候沒有駕照可以用就很麻煩，所以還是成年之後就考比較好」。

不過也有網友持不同看法，並認為先不要急著考，因為如果家裡沒汽車，即使考到了也沒機會練習，久而久之只會越來越生疏，就算臨時有需求要開，也不敢開上路，「家裡沒車練習就先不要考，不然幾年後買車很麻煩，臨時敢試車？」、「我大概30-32歲才去考，也沒怎樣」、「有在練習開比較重要」、「沒車練習考起來供有什麼用，晚點考也無妨啊，重點是要有車」、「如果是要開計程車就早點考沒關係，但如果不是其實不需要那麼急」、「有車了再考都還嫌早」。