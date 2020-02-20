火沒有影子？ 冷知識揭秘引發10萬網友熱議
生活中隱藏著許多一般人平常不會注意到的冷知識，最近推特上「火沒有影子」的話題引發網友討論，許多人認為光穿不透的物體都會有影子，而火焰有顏色且不透明，理所當然應該會出現影子，但網友實驗後卻發現火竟然沒有影子，引起網友熱議。
日前一名網友在推特上提到「話說回來，最近才意識到火焰沒有影子這件事」，並且附上一張照片，照片中原PO手拿打火機點火，但卻發現牆上有著手與打火機的影子，但就是沒有火焰的影子，特殊冷知識讓照片上傳後短短幾天內引發10萬人按讚。
有網友解釋，「火之所以不能產生影子是因為火焰本身就像空氣一樣幾乎是透明的，但奇怪的是因為火焰是肉眼可見，而且不同於空氣因為它會發光」、「手本身不會發光，當光源往牆壁的光被手擋住才會造成陰影，火本身會發光，遮不到光源還自己發光所以不會產生影子」。
短短時間內這篇貼文引發十萬人按讚，也引起許多人紛紛留言，「為什麼你認為光能中有陰影」、「火焰是處於化學反應中間的氣體，而不是大量的光能」、「活到22歲才知道原來火沒有影子」。
但火焰燃燒會產生二氧化碳和水蒸氣、光以及熱空氣中的煙塵，加上火焰中的熱空氣使光發生偏轉，因此還是可以投射出火焰很淡的影子。但要看到火的影子，則照射到火的光線必須要和火本身發出的光一樣亮或比它更亮才行。就台灣人生活中比較容易看到火的影子的場合，就是在戶外大太陽底下燒金紙時，注意看就可以發現火的影子！
そういえば、炎に影がないって最近気づいた pic.twitter.com/FxTKd7W67w— リルみふ (@DariFura) February 11, 2020
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言