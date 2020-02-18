煎蛋前搖晃雞蛋會比較美味？ 網友分析用途：打出來更漂亮

早餐是一天中最重要的一餐和活力泉源，所以常可在早上通勤的尖峰時段見到早餐店滿滿都是人。昨（17）日有一名網友在PTT上PO文提到，自己在中午時段去了一間常去的中式早餐店用餐，一如往常的點了荷包蛋，但他卻發現老闆娘的一個「小動作」，於是就讓他好奇的問道「這樣的做的用途是什麼？」

原PO在文中表示，近日吃中餐時去了一間中式早餐店點了一顆荷包蛋，但就在老闆娘準備煎蛋時，他發現對方會將雞蛋拿在手裡搖晃幾下後，才把蛋打在煎鍋上，與他以往看到的景象有些不同，因此他疑惑的說「煎蛋前搖一搖會比較好吃嗎？」

PO文一出後，不少網友紛紛留言「應該是老闆娘檢查蛋新不新鮮的方法」、「應該是看有沒有壞」、「經常料理的人，能夠藉由搖晃的動作，大致掌握蛋體內的狀態，去得知雞蛋的新鮮程度」。除了有網友點出可以辨識新鮮度外，更有網友提出一項用途，「搖晃蛋體能夠避免讓蛋清黏在蛋殼上」、「搖晃一下可以讓打出來的蛋比較好看，蛋黃才不會糊掉」。

事實上一般人平時打雞蛋時，多是將雞蛋在碗的邊緣敲一下，以利蛋殼敲出一個小洞來將蛋液取出，不過這樣做容易有蛋清殘留，所以打蛋前可以先將雞蛋來回搖晃一下，適度減低蛋殼薄膜與蛋白間的摩擦力，就能讓打出來的蛋更加完整且漂亮。