他秀出私藏的百年機關存錢筒 日本網友激動：跪求復刻！

許多人儲蓄時，常常會因為沒有恆心而半途而廢。因此，有人特別發明了各種存錢筒，來幫助這些意志不堅的人存錢。不過，你能想像，其實這種發明，早在將近一百年前就有了嗎？

日本網友Samuhara日前就在推特上貼了一張照片，照片中所拍攝的，是一台刻著「帝國安心貯金機」字樣的存錢筒。這個存錢筒生產於1926年，從左到右分別有四個開口，寫著「50」、「自由」、「10」、「5」等字樣，除了「自由」開口可以自由投入以外，分別可投入50錢、10錢、5錢硬幣。Samuhara寫道：「這個是設計成放入零錢就可以改變日曆日期的機關，如果不每個月投入一定的金額，日期就會對不上。」

Samuhara在接受J-town訪問時表示，這台存錢筒是他為了進行自製電影拍攝，搜集資料的過程中得到的。當初設計的機關將不同的幣值用以更動不同的位數：投入5錢硬幣可以更動日期個位數，投入10錢則可以更動日期十位數，而投入50錢則可以更動月份。

由於日本自1953年後，便已經不再使用「錢（即百分之一日圓）」為貨幣單位，因此Samuhara目前是使用內部的開關在調整日期。而當初的設計中，也包含了取出的機制，只要用照片中的鑰匙從存錢筒的背面打開即可。

網友們看了Samuhara所貼出的這張照片，紛紛留言表示讚嘆之意：「類比式定期存錢！」、「說真的希望這個可以復刻啊」、「如果有人可以改造成符合現代貨幣的版本就好了」