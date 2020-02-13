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這郵寄地址太奇特 一看網友全笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
原PO一看到「林北卡好社區」以為是在開玩笑，沒想到真的有這個地方。圖擷自Youtube

有些地名的取名方式可能跟地方的歷史和習俗有關，但有些名稱卻只是為了好玩有趣而取的，但如果取成諧音往往會造成一些誤會。日前有位網友在網上分享，他貼出一段對話紀錄，只見他準備寄送東西給朋友，但由於對方因為出國無法收取，只好委託他寄送至一處社區，沒想到當原PO看到社區名後直接傻眼，而貼文一出後，立刻吸引了百位網友留言回覆。

原PO在臉書社團「爆笑公社」發文，只見原PO朋友說到因為自己出國的關係，沒人可代收包裹，只好請他寄到另一個社區地址，而這位朋友說社區名稱就叫做「林北卡好社區」，而原PO看到後立刻傻眼，回覆「我還林北挖粿（碗粿）社區勒」，對此原PO朋友為了強調真的有這個社區，還附上Google地圖截圖，令原PO傻眼回覆「這是哪個嗑藥的人取的」。

貼文一出後，許多網友紛紛震驚上網查詢，發現真的有這個社區，「我這個社區就是林北卡好哈哈哈」、「真的有耶」、「我不敢相信我真的跑去查了」、「新地標出現了」、「太好笑了啦」、「太奇葩了」、「我以為是個笑話結果真的有」、「在雲林林內啊」、「林內有林北村還有增產路加起來就是林北增產（拎北金窮）」。

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