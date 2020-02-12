阿嬤冰箱驚見9年黑色烏魚子 網友驚呼：價值接近百萬

阿嬤的冰箱時常讓人摸不著頭緒，難得整理一次的時候常會掉出年代久遠的食材。有一名網友在臉書社團發文分享，在冰箱裡找到一片烏魚子，顏色漆黑如同硯台，問大家「到底還能不能吃？」有老饕更指出這塊「黑金」似乎價值不斐。

一名網友在臉書爆廢公社發文，說自己在冰箱裡發現了一片烏魚子，不一樣的是，這片烏魚子的年份已經有9年「都可以上小學了」。原po表示「我家阿嬤一個捨不得就是9年」，目前又默默把它冰回去，等待各方網友解答。

有人認出這片看起來像「血子」，屬於鐵質極高的最頂級烏魚子，不是常見的金黃色，「如果是的話這個會很貴 」。有老饕補充說明，曾買了一片回家卻因腥味太重差點被家人丟掉，但營養價值是黃金色烏魚子的好幾倍。

網友認為這塊烏魚子價值不斐，引起討論。 圖擷自 爆廢公社

有網友見狀驚呼「血子超貴的，那個可以賣不少錢 」，上千則留言有人直言「價值接近百萬」、「這塊應有十幾萬，我没錢不然我就…」，紛紛表示這片黑色的烏魚子並不便宜。但也有不少人表示擔憂，顏色看起來都變了，建議原po最好不要食用，「跟黑菜脯不同，放了九年了還是考慮一下吧」。

據行政院農委會網站，烏魚子是由母烏魚卵巢中取出製成，營養價值極高，富含蛋白質、脂肪、維生素和礦物質，堪稱魚卵中的極品。此外，烏魚更有海中「烏金」的稱號。