日本媽媽超會鋼彈料理！生魚片鋪成紅色彗星夏亞 網讚：三倍美味

1979年首播的電視動畫《機動戰士鋼彈》，是日本機器人動畫的代表作之一。首部曲播畢之後，數十年內也不斷推陳出新，推出了《機動新世紀鋼彈X》、《機動武鬥傳G鋼彈》、《新機動戰記鋼彈W》等經典作，近年來更有《機動戰士鋼彈AGE》、《鋼彈G Reconquista》、《鐵血孤兒》等新作品，吸引了不少忠實的粉絲支持。而近期，一名日本媽媽將鋼彈中所出現的機器人做成料理，引起了廣大粉絲們的關注。

日本網友「Chiba_SUMO」在推特上分享了母親為他做的晚飯，其中忠實呈現了「夏亞專用薩克」和「夏亞專用Z'GOK」兩台機型。「夏亞專用薩克」是由米飯構成骨架，再將鮪魚生魚片貼在表面而成的壽司料理；「夏亞專用Z'GOK」則是用了小香腸、海苔等製成，其中爪子的部分更是用了蟹味棒，搭配咖哩飯，營造出機器人從水中探出頭的感覺。

根據ねとらぼ報導，「Chiba_SUMO」一家人都是鋼彈迷，這架「夏亞專用薩克」壽司是「Chiba_SUMO」的母親在今年節分（日本節日，即立春前夕）時，展現創意所完成的料理，跳脫了傳統上吃「惠方卷」壽司的習俗，成為當天的晚餐。

照片一出，推特網友們無不驚喜不已，「這一定是三倍美味啊！」、「三倍成本加三倍工夫跟三倍的愛意」、「我還以為是鋼彈主題餐廳！」

「Chiba_SUMO」表示，這些評論讓母親大喜，才又試做了「夏亞專用Z'GOK」主題咖哩。

夏亞是《機動戰士鋼彈》中的反英雄角色，稱號紅色彗星，以「喜歡將量產機體漆成自己專用的紅色塗裝」、和「移動速度快到讓敵人產生有三倍速的錯覺」兩大特色而聞名。