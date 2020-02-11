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天冷喝熱可可 日本星巴克店員教秘技：「加一味」變極品
二月是春天乍到的月份，不過在冬春交際之間，冬天的餘緒還沒完全結束，冷空氣依然未散去。天氣冷的時候，許多人都會想要喝點熱飲暖暖身體，除了咖啡、紅茶以外，熱可可／阿華田也是許多人會選擇的一項熱飲。不過，熱可可不只可以添加牛奶來調味，也有其他口味變化可供選擇。
日前，在JJ-net專欄上，就有日本的星巴克店員分享了一個星巴克的隱藏菜單。這名星巴克店員表示，只要點熱可可，並且加價50日圓（約15元新台幣）將牛奶換成豆漿，便可以品嘗到以溫潤的豆漿所調味的熱可可。豆漿的甘甜搭配爽口的巧克力，堪稱極品。
有興趣的朋友也不妨問問台灣星巴克是否有這款隱藏版升級法，或是自行在家沖泡一杯熱可可，將豆漿加入其中試試嚐鮮。
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