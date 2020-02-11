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12年前愛情傘男女主角已結婚 本尊出面：生了一隻小屁孩
用立可白在公車上或書桌上寫字，是許多人青春時的回憶，網友在《爆廢公社》貼出一張照片，他詢問「哈囉！怡君跟阿新，12年了，你們還在一起嗎？」原來是二人在2008年曾在木板上畫出愛情傘，原Po好奇這段感情還有繼續走下去嗎？文章引起網友熱議，也意外釣出本尊回應。
原Po在《爆廢公社》上發文，他表示「哈囉！怡君跟阿新，12年了，你們還在一起嗎？」，照片中用立可白寫著「新竹聯豐」，並畫出一隻愛情傘底下寫著「阿新」、「怡君」，日期為2008年4月11日。
文章一出，先是引起名字同為「怡君」的女生們回應，紛紛跳出來喊冤這個怡君不是她們，而與阿新在一起的怡君本尊，看到立刻截圖表示「我真的會笑死，這是哪裡的牆壁還桌子我都忘了」，並在文章底下留言「我是本人，我們還在一起也結婚了，還生了一隻小屁孩」。
網友看完都驚嘆，「佩服，連本尊都出來回答了」、「好幸福哦！真的結婚了」、「你們讓大家看見了愛情」、「昨天以為是廢文，今天立馬變神文」、「謝謝妳讓我重燃希望了」、「爆廢超強大，不只能脫單尋人也好快」。
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