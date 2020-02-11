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酒後玩笑竟成真 單身男買超大廣告徵女友效果出乎意料

香港01 / 撰文：安祖娜
從事市場營銷工作的Mark於自我介紹中形容自己「非常英俊和謙虛」。（「datingmark」網站圖片）

臨近情人節，不少單身人士都渴望找到心儀對象共渡甜蜜時光。英國一名單身男子看到身邊的好友陸續結婚後，亦希望找到對象，一次酒醉後他與朋友開玩笑稱要買下巨型廣告版登徵女友廣告，之後更坐言起行，沒料竟獲得逾200個約會邀請，令他受寵若驚。

30歲英國男子Mark花費425英鎊購買了巨型廣告牌用作徵女友，沒料竟獲得逾200個約會邀請。（「datingmark」網站圖片）

現年30歲、居於英國謝菲爾德（Sheffield）的Mark Rofe已單身一年多，看着身邊朋友一個一個步進婚姻，令他不禁心急起來，想找個對象分享生活。有次Mark與朋友外出喝酒時，意外想到一個大膽想法，「我和好友聊天，說我已厭倦了一般的約會應用程式，我開玩笑說我應該把自己的樣子放在一個大廣告牌上徵女友」。

當下眾人聽起來覺得這方法非常可笑，但Mark後來卻覺得這是個好主意，他更坐言起行，花了425鎊（約4258港元）購下曼徹斯特其中一條最熱鬧的街道上、一塊6呎乘3呎的巨型廣告牌。廣告上有Mark側躺的相片，寫着：「單身嗎？來約會Mark吧，這可能是您在等待的跡象/告示」，並附上其用作聯絡的網站「datingmark.co.uk」。

網站中寫着置頂的口號「One man, one billboard, one mission（一個男人，一個廣告牌，一個任務）」，非常吸引眼球。從事市場營銷工作的Mark於自我介紹中形容自己「非常英俊和謙虛」，稱由於身邊好友已結婚，自己也想努力「出pool」。他自稱6呎高，指親吻過的女人數目不多於3個，又搞鬼地透露了部分個人資料，如眼珠顏色、鞋碼、手指尺寸等。

廣告一出後Mark即收到大量邀請，其網站上的統計數字顯示，已有逾2200人表示有意與他約會，雖然當中約一半是男性，Mark也對大家的熱情感到受寵若驚，「有些人得知我為此付了425英鎊就覺得我瘋了，但如果我因這件事找到真愛，那它就很便宜了。我試圖使這事變得有趣，希望自己不會成為一個絕望的『loser』」。

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文章授權轉載自《香港01》

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