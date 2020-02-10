買冷門水果又黏又飄出「肉燥味」 網曝創新吃法：配牛奶

身為「水果王國」的台灣，從溫帶的桃李、草莓，到熱帶水果像是香蕉、芒果、蓮霧，豐富的水果種類滿足老饕們的味蕾。但就有一名網友在社群網站上發文表示，日前到水果店買了2種沒吃過的水果，沒想到一顆切開來讓刀子超黏，另一顆竟飄出「肉燥」的味道，讓他十分難過。不過，網友們不僅為原Po解說水果特色，強調掌握水果熟度是好吃最大的關鍵，還提供了創新吃法。

這名網友在PTT上發文表示，「水果店看到沒吃過的水果就買回來嚐鮮，一顆好像是黃金果，另一顆是？」原Po接著提到，「黃金果切開來刀子超級黏的，還洗不掉根本『強力膠』，吃起來什麼味道都沒有……」。他還說到，「另一顆更雷，超級硬、切開來竟然是肉燥的味道」，讓他乾脆不吃。

有人就為原Po解答，左邊的是黃金果沒錯，右邊的神秘水果原來是「仙桃」。網友表示，原Po購買的黃金果似乎是過熟了，「黃金果太熟了都快爛了」，認為「黃金果剛熟成最好吃，且不耐放、容易過熟不好吃」，也有人提供新鮮吃法，「這顆黃金果太熟了，放冰箱QQ的很好吃」。

新興水果黃金果約在15年前，才被引進台灣。聯合報系資料照片／記者翁禎霞攝影

針對原Po購買的仙桃，網友認為「還不夠熟，你太早切了」。許多人也對仙桃的口感有特別的印象，紛紛說到：「吃起來像蕃薯」、「有熟的話，吃起來很綿密很甜，很不像水果」，有人則認為「仙桃肉質鬆鬆粉粉的，超難吃」。不過一樣有網友提供創新吃法，「跟牛奶一起喝，好喝阿」、「仙桃要直立，梗朝上，在上面放鹽巴等軟，才會好吃」。

仙桃營養豐富，被稱為是難得的「超級水果」。圖／ingimage

事實上，黃金果原產於中南美洲，約15年前才引進台灣。膠原蛋白豐富的黃金果，吃起來才會黏黏的，目前在屏東九如鄉、台東太麻里都有種植。仙桃因營養豐富，被稱為是「超級水果」。原生於秘魯，百年前才被傳至台灣生根，於台灣中南部有零星栽種，主要產地為嘉義。