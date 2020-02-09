賣場衛生紙搶購一空 貨架變「休息區」網笑：體貼里民？

武漢肺炎造成台灣鬧口罩荒，近日傳出口罩和衛生紙原物料相同，接下來衛生紙可能會缺貨的謠言，引發民眾恐慌紛紛開始搶購，成為第二波衛生紙之亂。有網友在臉書分享，超市的衛生紙被一掃而空，空的貨架頓時成為休息區，許多網友看完照片都笑到翻掉。

雖然經濟部出面否認原物料相同的傳聞，強調衛生紙原料70%以上為短纖紙漿，而且主要進口國是智利跟巴西，台灣也有月產2.5萬噸的能力，但也抵擋不住民眾搶購的風潮，許多賣場衛生紙一上架就被瘋狂掃貨。原PO日前在知名賣場見到這畫面，忍不住上傳到臉書社團「爆廢公社」分享。

照片中可見，兩大排的衛生紙都被搶購一空，有民眾坐在貨架上休息，毫無違和感，儼然成為新的臨時休息區，讓原PO歪樓表示，「全聯什麼時候增設休息區，這麼體貼里民？」。

貼文一出，引來許多網友熱議留言，「坐等廠商進貨嗎XD」、「老公暫放區哈哈」、「沒看到牌子我還以為真的是休息區」、「哈哈我還以為是真的」、「 我昨天去全聯也以為那是休息區」、「感覺可以放個床墊在那邊休息，順便等廠商補貨」。