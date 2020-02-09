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驚！鑽石公主號再傳百人身體不適 包括出現發燒症狀

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防武漢肺炎傳染搭捷運戴「全罩安全帽」網笑：準備搶銀行？

聯合新聞網 / 綜合報導
有民眾疑似買不到口罩，為防傳染因此戴安全帽搭捷運。圖擷自facebook

武漢肺炎疫情升溫，導致台灣鬧口罩荒，但也出現不少防疫奇景，有網友在臉書分享捷運上有位乘客頭戴安全帽，為防傳染上面還套著綠色網子，照片貼出後，引來許多網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，捷運上目睹這畫面，讓人不免嘴角上揚，「這樣是不是太特別了，準備搶銀行？還是海賊王中的天龍人出來了呢？」

照片中可見，這名女乘客疑似買不到口罩，但又怕不小心中標，因此戴全罩式安全帽搭捷運，外面還套上綠色網子，吸引不少人的目光。此外，有民眾指出這名婦人不僅這身裝扮搭捷運，連在麥當勞也戴著安全帽，讓人相當好奇要如何用餐。

貼文一出，網友紛紛留言，「這個厲害不怕悶壞嗎？」、「剛採完蜂蜜嗎？」、「這個不錯兼防風雨還可以防身」、「去看鹽水蜂炮？」、「防疫措施很棒哈哈」、「這太誇張了吧！被蚊子叮到怕嗎？」。

但也有人提出不同看法，「沒口罩這樣也很ok，保護方法是自己找的，非常時期就不要用異樣眼光看待」、「非常時期非常做法」、「現在什麼都不奇怪，至少她在求自保」、「可能是買不到口罩...」、「至少她在保護自己並沒有妨礙到別人，總比那些需要自我隔離還趴趴走的好」。

有民眾指出這名婦人連在麥當勞也戴安全帽。圖擷自facebook

口罩 捷運 武漢肺炎 爆廢公社 疫情

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