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男大生刮中百萬大獎不想分爸媽 引爆網友論戰

聯合新聞網 / 綜合報導
一名大學生日前買刮刮樂刮中100萬元大獎，但他卻煩惱要不要告訴父母。 圖／翻攝自Dcard

每到過年，台灣就會開始瘋迷刮刮樂，許多應景或中獎率高的刮刮樂紛紛推出，民眾也會趁個過年試試手氣。一名大學生發文表示日前和父母一起買了3張刮刮樂，結果爸媽只中1000元，他自己卻刮中了100萬元，但他開始煩惱到底要不要讓父母知道他刮中大獎？甚至煩惱到壓力越來越大，文章也引來網友不同看法。

原PO在《Dcard》論壇寫道日前和家人逛完街後經過一家彩券行，心血來潮買了3張刮刮樂來玩，他把兩張拿給父母，自己刮其中一張，沒想到父母只刮中1000元，反倒是他刮中了100萬元大獎。原PO說當他確認刮中大獎後，當下感覺自己異常冷靜，然後裝作若無其事地跟父母說「我也跟你們一樣中了1000，運氣好差」，其實他並不想讓父母知道。

原PO解釋說自己很猶豫要不要告訴父母，「因為說了肯定要分他們一份的，而且按照他們大嘴巴的個性，鄰居一定都會知道」，如果不告訴爸媽，那他自己就可以用這筆獎金去買喜歡的公仔，或者休學去日本玩。原PO還擔心兌獎時銀行會幫他慶祝，還是低調的默默把錢給他？這一堆的問題都讓他想到睡不著，甚至還想找人幫忙代領。

貼文引來網友兩極看法，支持原PO的網友認為「你沒義務要分給家人，不說沒關係，不要有罪惡感」、「如果20歲了自己開一個銀行戶頭存進去，不用讓家人知道，拿一部分去定存，其他看自己如何安排」、「中獎是個人運氣，分不分享是自由意志，too young too naive，爸媽一定會找藉口把錢幹走，當然是默默收好」、「你買的欸！為什麼要分給其他人，自己收好啊」。

不認同原PO作法的網友表示，「中100萬就要休學玩幾個月…我覺得你還是跟家人講吧，完全沒有理財觀念」、「偷偷幻想了一下我中獎，我應該還是會跟父母說，但告訴他們想自己運用」、「我的話我還是會跟家人說，畢竟他們養我這麼大也沒跟我拿過錢」、「我不是正義魔人也不是逼迫，只是覺得懂得飲水思源真的好重要」。

原PO事後表示不管什麼意見他都接受，而自己不說的原因只是想低調一點，不想讓大街小巷都知道，他也已經辦好銀行帳戶，然後要找同學陪同一起去銀行領錢。

刮刮樂

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