防疫視同作戰！他穿防護衣包檳榔 網友笑：實驗室規格

武漢肺炎疫情發燒，台灣民眾人心惶惶，為了保護自己健康，許多人外出時紛紛戴起了口罩，並且使用酒精消毒。有網友到檳榔攤買東西時，竟然看到老闆「全副武裝」穿著防護衣在包檳榔，讓他看了超傻眼，拍下照片上傳臉書後也讓網友們笑翻。

原PO在臉書「爆廢公社」表示，日前他到中壢一間檳榔攤消費時，看到老闆竟然穿著一身防護衣在包檳榔，從頭到腳不僅有頭套還有手套，怪異裝扮讓他看了很傻眼。原PO問老闆為何要穿這樣？對方回答「防疫視同作戰」，為了保護自己也保護客人，他要這樣包檳榔到疫情結束。

網友們看了紛紛留言歪樓說「無塵檳榔」、「實驗室規格的檳榔」、「那要再蓋個實驗室包檳榔，這才能完全防疫」、「能弄到這套防護衣，也不簡單」、「好險不是夏天」、「好衛生的檳榔，可惜檳榔非常不健康」、「怎麼覺得像拆炸彈的」、「客人會不會以為他從武漢回來正在隔離？」、「老闆～鞋子不合格哦」。

不過有網友很嚴肅的認為不該隨意拿醫療防護衣來穿，「真的不建議這樣浪費醫療資源」，對此原PO也趕緊解釋「這不是醫療用的，這是化工防酸蝕的」。