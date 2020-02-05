防武漢肺炎？ 他用指關節按電梯…留言有駭人照片嚇到大家

武漢肺炎疫情擴大，台灣目前已增至11例確診，為了防疫，民眾除了搶口罩等用品，日常生活也愈來愈注重各種衛生習慣，深怕一不小心就感染到病毒。一名網友在臉書社團爆廢公社分享按電梯的方法，引發許多網友們頗有共鳴，但底下網友的留言，有一張相當駭人的照片卻意外嚇到大家。

Po文的網友表示，他的護理師朋友曾分享同仁在按電梯時，為了按樓層都不用手指頭，而是刻意用指關節去按，而他自己也覺得這是一很好的方式，所以後來也都這樣做。

因為一般人平常都是用手指頭挖鼻孔、摳牙齒、摳腳、抓癢…等，上廁所甚至有可能也會用到手指，「任何你想得到，想不到的都有可能。」他說，在公共場所，任何公眾會碰觸到的東西最好不要直接用手指頭去碰觸，如要戴手套當然更好，這一點在防疫階段尤其重要。

有網友甚至還在臉書社團爆笑公社po出另一張令人噴飯的好笑照片，電梯裡貼出公告表示，「請使用牙籤按電梯，牙籤使用完後請放置在回收盒內」，而電梯牆上則黏了一塊板子，上頭插了許多根牙籤供搭電梯的民眾使用。

不少網友看到這種用指關節按電梯的方法，紛紛留言表示深有同感，「我以前就都這樣按」、「我都是先用鑰匙去戳，如果不行才用指關節」、「我用手背按電梯很久了，醫院的醫生都用筆。」

還有人說如果當下手上拿著手機，就會用手機的角角去碰電梯鈕，「我都是用手肘」、「看過鄰居用筷子」、「會拿出打火機按」、「手上有車子的遙控器，用它按」，也有人說最近天氣冷都會戴手套，所以不用擔心手指頭會直接碰到按鈕，甚至有網友說自己連銀行、郵局的提款機按鈕也都是用手背去按了。

不過po文底下有一位網友留言分享自己的慘況並寫道「我以前就是跟你一樣！結果變這樣⋯⋯病毒疣，冷凍治療」，根據元氣網曾報導過，病毒疣其實就是HPV病毒（人類乳突病毒）感染造成的，有時候會在腳心、手掌等沒什麼摩擦的地方，而且電梯鈕、水龍頭也是感染途徑，凡患病毒疣手指摸過的東西，都可能成為傳染途徑，民眾應在公共場所接觸任何物品後多洗手方能減少被感染機率。