親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
懷念老地方
鄉民爆報看
網搜奇趣蛋
流行新鮮事
沒事養養眼
跟著潮流走

陸國台辦最新證實：在陸台胞確診3例疑似2例

「想回來的人太多名單亂」徐正文：確診台商不在原名單

口罩不用每天換？ 她用衛生棉護墊改良再加碼3D款

2020-02-05 13:39聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情加劇，大陸目前死亡人數已來到490人，台灣目前確診則有11例，戴口罩現在也成了全民運動，2月6開始，口罩實名制販售即將上路，總統蔡英文今天也表示，希望大家能互相體諒一下，把口罩留給最需要的第一線防疫人員。

而近期口罩之亂，除了政府呼籲大家不要囤貨外，民間許多醫師也陸續分享了口罩如何重覆使用的撇步，比方泌尿科醫師陳偉寶就說，將使用過的口罩用紫外線燈照射約半小時即可；腎臟科醫師洪永祥也分享，只要在口罩內增口一片紗布，就能延長使用壽命。

對於擔心搶不到口罩，得面對口罩不夠用的窘境，有網友在臉書社團爆廢公社po出自己媽媽把口罩改良後的新妙招，讓不少網友們都笑著大喊說：超有創意！

媽媽拿出一包「靠得住」的超薄款衛生棉，然後把衛生棉貼在口罩內層，並表示「這樣口水就會被吸住，不會跑到裡面去了，這樣口罩就不用一天就馬上更換。」po文的網友則心想「不會是要我每天把裡面那片換掉吧？」

此外，媽媽還進一步地炫耀表示，「3D款式開發中」，只見衛生棉被摺得凹凸有致，中間還有一條線的摺痕完全貼合口罩的設計，從內側看起來真的頗有立體感。

不少網友看了都大讚這位媽媽真的太有才、太可愛了，難道下一批要開搶衛生棉了嗎？可是有人就笑說，「感覺戴了好像會一直聞到什麼特殊味道…」、「記得要買沒有香味的喔」，還有人直言說，這款口罩成本太高了，看起來是直接在裡頭放紗布比較省。

其他人則分析說，「那個護墊背後是膠會無法呼吸」，而且口罩這樣黏，表面的層會因為撕下而漸漸減少防護功能，還有人表示，莫非「這就是傳說中可更換式濾芯口罩？」「晚點來加工看看」，但也有人希望如果有專家可以分析一下可行性就好了。

網友媽媽自製改良口罩，並表示這樣口罩就可以不用每天更換了。圖擷自爆廢公社
網友媽媽自製改良口罩，並表示這樣口罩就可以不用每天更換了。圖擷自爆廢公社
分享

延伸閱讀

光南送50萬片口罩 包正豪看到這貼文默默解除...

每戶送10片口罩 這個佛心里長要送出近兩萬片

買口罩實名制背後太強大 讓工程師全跪了

實名制口罩限買2片不夠用 醫曝「內加一片」延...

相關新聞

一「罩」遮三醜？ 她連戴口罩2天竟有意外收穫

2020-02-04 11:44

翻箱倒櫃找口罩！宅神古董級發現...網笑：有遠見

2020-02-03 15:06

秋葉原麥當勞歇業漢堡王喊不捨 藏頭詩曝真心話網笑了

2020-02-01 15:46

他興奮拆封選舉宣傳「口罩」 網笑歪：戴了沒人敢靠近你

2020-02-01 10:29

進雪隧前「尿意湧現」怎麼辦？網笑到歪樓呼籲：記得遮臉

2020-01-30 15:11

開工紅包多少合理？正妹闆娘包「2張小朋友」網狂讚：缺人嗎

2020-01-30 11:26

媽幫女兒作業畫美人魚遭嫌棄 出動隱藏版高手網讚爆：阿嬤完勝！

2020-01-29 13:00

開車驚見「巨蜥」躺引擎取暖睡到翻肚 網笑：拉摳斯也出汽車？

2020-01-28 15:00

好想你！哥太帥收假妹抱外套偷哭 網嘆：女友難交了

2020-01-27 15:00

阿嬤怕你冷？孩童遭大衣包滿滿 表情超厭世網笑爆

2020-01-27 11:00

太有才～媽曝兒拿好市多紙箱DIY玩具 成品網讚：超環保！

2020-01-26 13:00

南部人吃烏魚子沒在切？女童整片咬超霸氣同鄉讚：多到當零食

2020-01-25 11:00

Dove商標是鴿子不是嘴唇！她尷尬誤會十幾年 這些商標你都懂嗎？

2020-01-24 14:30

他用豆芽菜自製「鳳凰水晶」 網見擺盤笑翻：小當家4 NI？

2020-01-24 11:00

浪漫玫瑰床單變血跡犯罪現場 網全看傻：超級嚇人

2020-01-23 16:54

年終獎金霸氣發現金 網友驚：厚到紅包袋都塞不下

2020-01-23 13:17

紅色汽車衝地下室停車「卡好卡滿」網笑瘋：東京甩尾看太多？

2020-01-23 13:00

女孩轉頭見《冰雪奇緣》Elsa顏值超崩壞 網虧：根本恐怖片

2020-01-23 11:00

母洗澡洗很久！女兒開門一看 驚見精緻山水畫

2020-01-23 10:44

越看越餓 推特瘋傳「長得像泡麵的植物」真實身分曝光

2020-01-22 20:50

懶人福音！一個按鍵搞定飯+2菜1湯 「雙子調理鍋」餵飽單身族

2020-01-21 10:32

影／不可以逃避…他重現「新世紀福音戰士」倒數器 網友大喊：好痛苦

2020-01-21 10:18

買來柴火捨不得燒 日本網友：木頭年輪如梵谷畫作

2020-01-20 15:56

麥當勞飲料比市售罐裝好喝？網激推2款必點

2020-01-20 14:54

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56

清洗水塔驚見「90公分棒狀物」 內行人跳出神解

2020-01-17 16:09

為何「收入不高的女孩捨得砸錢打扮？」 網中肯點關鍵

2020-01-17 16:06

鄭運鵬嬌嗔開箱解體匠機 曝價格直說：本文要封鎖鄭太太

2020-01-17 14:25

她喝骨仔肉湯竟吐出「一顆牙齒」 網曝真相：很正常啊

2020-01-16 17:05

吃火鍋不能先煮肉片？ 網友點名放這食材：根本邪魔歪道

2020-01-16 16:50

天冷想吃熱呼呼烏魚子！她微波10秒「炸成花」 口感曝光：超可怕

2020-01-16 14:25

外傭超能幹清潔鍋具亮晶晶 主人曬照讚「可當鏡子」網羨慕：遇到神隊友！

2020-01-16 14:17

媽養「萬年冰箱」老婆10年不敢開 釣出許多苦主回應

2020-01-15 17:05

丟鞭炮進人孔蓋 引發沼氣爆炸炸飛8歲男童

2020-01-15 16:30

垃圾要爆了！下一秒她被噴滿身 網笑：2020最臭的一張照片

2020-01-15 15:55

他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

2020-01-15 12:24

預算5000元！大學生想在新店租四房 網酸：鬼屋都沒這麼便宜

2020-01-15 12:23

看報紙就知「老媽今天講電話沒」 眾人見照秒懂：講很久不好意思掛

2020-01-14 17:00

職場菜鳥吃尾牙先列「5點潛規則」 網驚：吃個飯壓力真大

2020-01-13 17:59
看更多

熱門文章

壯碩美女中醫抗武漢肺炎 仙氣美照竟曝感染危機

2020-02-04 20:12

武漢連夜蓋完3所方艙醫院 院內畫面曝光網驚呼：根本集中營

2020-02-04 21:42

武漢包機「東方航空」有什麼特色？網推1大亮點：很可以！

2020-02-04 16:23

日本考慮縮短武漢肺炎隔離期 台網友傻眼：可憐哪！

2020-02-04 16:21

30年前的價格！紅豆餅6個20元 「和美紅豆伯」背後故事有洋蔥

2020-02-04 16:11

加「中油直營店油」解決熄火問題？網曝：品質真的有差

2020-02-04 20:37

婦人坐高鐵狂咳有戴口罩等於沒戴 網酸：可能是下巴感冒

2020-02-04 18:58

破掉浴缸到底該不該花錢打掉？ 過來人列不要浴缸3主因

2020-02-04 17:41

口罩女怒嗆外配「滾回妳的國家」 揮巴掌打落手機還推倒2歲半男童

2020-02-05 11:56

口罩不用每天換？ 她用衛生棉護墊改良再加碼3D款

2020-02-05 13:39

天氣濕冷衣服曬不乾 網友分享「神級洗衣機」勾起眾人回憶

2020-02-05 14:18

家中飛來蝙蝠會不會染肺炎？ 網友急上網求解答

2020-02-05 13:08
看更多

贊助廣告

留言

Top