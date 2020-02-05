口罩不用每天換？ 她用衛生棉護墊改良再加碼3D款

武漢肺炎疫情加劇，大陸目前死亡人數已來到490人，台灣目前確診則有11例，戴口罩現在也成了全民運動，2月6開始，口罩實名制販售即將上路，總統蔡英文今天也表示，希望大家能互相體諒一下，把口罩留給最需要的第一線防疫人員。

而近期口罩之亂，除了政府呼籲大家不要囤貨外，民間許多醫師也陸續分享了口罩如何重覆使用的撇步，比方泌尿科醫師陳偉寶就說，將使用過的口罩用紫外線燈照射約半小時即可；腎臟科醫師洪永祥也分享，只要在口罩內增口一片紗布，就能延長使用壽命。

對於擔心搶不到口罩，得面對口罩不夠用的窘境，有網友在臉書社團爆廢公社po出自己媽媽把口罩改良後的新妙招，讓不少網友們都笑著大喊說：超有創意！

媽媽拿出一包「靠得住」的超薄款衛生棉，然後把衛生棉貼在口罩內層，並表示「這樣口水就會被吸住，不會跑到裡面去了，這樣口罩就不用一天就馬上更換。」po文的網友則心想「不會是要我每天把裡面那片換掉吧？」

此外，媽媽還進一步地炫耀表示，「3D款式開發中」，只見衛生棉被摺得凹凸有致，中間還有一條線的摺痕完全貼合口罩的設計，從內側看起來真的頗有立體感。

不少網友看了都大讚這位媽媽真的太有才、太可愛了，難道下一批要開搶衛生棉了嗎？可是有人就笑說，「感覺戴了好像會一直聞到什麼特殊味道…」、「記得要買沒有香味的喔」，還有人直言說，這款口罩成本太高了，看起來是直接在裡頭放紗布比較省。

其他人則分析說，「那個護墊背後是膠會無法呼吸」，而且口罩這樣黏，表面的層會因為撕下而漸漸減少防護功能，還有人表示，莫非「這就是傳說中可更換式濾芯口罩？」「晚點來加工看看」，但也有人希望如果有專家可以分析一下可行性就好了。