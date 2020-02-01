秋葉原麥當勞歇業漢堡王喊不捨 藏頭詩曝真心話網笑了

東京秋葉原的麥當勞老店日前歇業，掛出海報感謝顧客，沒想到鄰近的漢堡王出奇招吸客。圖/ Twitter 分享 facebook

東京秋葉原一家開了22年的麥當勞老店日前歇業，店鋪門口掛上與大家告別的海報，感謝顧客們多年來的支持。隔壁同為速食業的漢堡王，也掛出公告「感謝」麥當勞二十多年來的陪伴。原本溫馨的場面，在網友發現漢堡王偷偷置入的「藏頭詩」後，直呼：「漢堡王真的太壞啦！」。

位在秋葉原昭和通的麥當勞，日前掛出告示牌，表示該店鋪將在上月31日起歇業，結束22年來的營業，「感謝大家多年來的支持，也請大家繼續光臨其它分店」。此舉讓隔壁的競爭對手漢堡王也掛出告示，海報上提及過去兩間店作為良性的競爭對手，同樣都熱愛秋葉原這塊土地，「如今少了麥當勞，未來的我們會很寂寞的」。

漢堡王還說到，「雖然這個請求很『任性』，但請顧客們今日就到即將歇業的麥當勞消費吧」，多年來漢堡王都將麥當勞作為目標努力，「今天以笑容謝謝麥當勞，辛苦了！」漢堡王暖心又感人的告示，原本讓路過的客人都備感溫馨，直到有人發現漢堡王竟在裡頭置入藏頭詩：「是我們的勝利（私たちの勝チ）」，讓網友們大呼：「原本想哭的，看到藏頭就笑了」、「漢堡王真的勝利了」笑稱：「漢堡王太囂張啦！」。

漢堡王還祭出優惠方案，只要在麥當勞歇業日起的一週內，持已歇業之麥當勞的發票至漢堡王消費，就能免費兌換一杯咖啡，行銷手法超級獵奇。事實上，過去台灣的漢堡王也曾使出奇招，只要民眾持麥當勞或肯德基的發票來到漢堡王，就能免費兌換漢堡。當時的行銷手法，就曾讓網友大讚：「拿漢堡換知名度這絕對是高招！」。