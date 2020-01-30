進雪隧前「尿意湧現」怎麼辦？網笑到歪樓呼籲：記得遮臉

收假前的雪山隧道常出現塞車。 聯合報系資料照 分享 facebook

每逢連假收假，國道塞車好像成了家常便飯，尤其是往返台北、宜蘭的國五、雪隧，不塞一下似乎就對不起宜蘭觀光勝地的名號。昨日（29日）適逢春節收假日，國五「不負眾望」數度紅爆，時速僅30多公里，雪隧前更大排長龍，若在這時在車陣中湧現「尿意」，已不是絕望可以形容。

網友昨日在批踢踢上哀嚎，指稱自己正要從國五經雪隧回台北，雖然上路前已先去廁所，可是晚餐時喝太多普洱茶，半小時不到又想上廁所，這時似乎已無出口下交流道，難道她只能憋回台北再上嗎？

文章簡直讓人回想起被尿意支配的恐懼，紛紛建議原PO不要憋尿，看要草地解決還是拿出寶特瓶都可以。「沒關係，就大膽邊哭邊尿吧，頂多上爆料公社而已」、「拿雨傘在路邊上吧，臉記得遮住」、「直接停避車道，車子擋著就尿了啦，比尿在車上好」、「拿個寶特瓶，出了雪隧又有普洱茶可以喝」、「有寶特瓶吧，我上次雪隧塞了5小時」、「音樂開到最大聲，用塑膠袋，加油！」。

原PO則哭著回覆，她搭乘親戚的車，除了她以外都是男性，實在做不出當眾解放的壯舉，所幸還是有網友心善，指出離開雪隧後立刻下坪林就有廁所可上，「出雪隧、下坪林，路邊有廁所」、「出隧道下坪林，一下坪林就有廁所了！！前幾天親戚也是雪隧一半就很想上廁所」。

網友指出雪隧下坪林即有廁所可上。 翻攝自PTT 分享 facebook

所幸原PO雖然一度忍到發抖，最後仍成功忍到離開雪隧找到廁所解決，經過此事她也心有餘悸地表示「下次不敢喝茶了」。網友除了恭喜原PO順利解決人生大事外，也建議她不只少喝茶，改搭有廁所又有專用車道的客運就沒有憋尿的煩惱了，「普洱茶非常利尿，喝一點也會跑廁所」、「知道可能會塞車且要走雪隧我連一般茶水都不會喝」、「我能體會，有兩次旅遊也經歷過，覺得膀胱快炸開了」、「客運上不都有廁所」、「客運有廁所有wifi有專用道，中秋塞爆也只要2hr，推薦給大家」。