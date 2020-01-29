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媽幫女兒作業畫美人魚遭嫌棄 出動隱藏版高手網讚爆：阿嬤完勝！

2020-01-29 13:00聯合新聞網 綜合報導

幼稚園的作業常常會有讓小朋友畫畫的機會，有位媽媽就在臉書社團分享，女兒的功課是要畫美人魚，因為女兒不會畫，所以他讓女兒講故事，自己畫起圖來，沒想到畫出的「人魚」遭到女兒唾棄，連阿嬤都看不下去，跳出來畫了一隻真正的「美人魚」，讓這位媽媽笑說：「我還是覺得我的美人魚比較有特色」。

原PO指出自己幫女兒作業畫的美人魚遭嫌棄，出動技術較好的阿嬤出馬。 圖片來源/爆...
原PO指出自己幫女兒作業畫的美人魚遭嫌棄，出動技術較好的阿嬤出馬。 圖片來源/爆廢公社公開版
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「阿嬤好強啊」、「阿嬤畫的比較好」、「阿嬤完勝」、「媽媽畫的是魚人，阿嬤畫的是美人魚」、「我很認同你的畫，但站在孩子的角度……阿嬤贏了」、「阿嬤很會畫，把阿嬤送來我家好了」。

網笑：媽媽根本來亂的XD

「媽媽畫的也太逗了」、「媽媽畫的是美人魚電影裡面的齁」、「媽媽平時是不是喜歡看伊藤潤二的漫畫」、「媽媽畫得很有特色」、「媽媽畫的根本海賊王魯夫想像版」、「媽媽可以專攻國字啊！字超美的」。

孩子的作業就該讓孩子自己寫！

「這功課應該是要給孩子畫的..」、「為什麼不是小孩自己畫？」、「我都讓他自己畫，然後他不管看什麼書畫的都是恐龍」、「我也覺得給孩子自己畫，當作一種成長期的紀錄都好」、「只要用心畫，畫的好不好看像不像都沒差」、「我都讓他自己畫，其實看得出小孩進步的地方」、「我不幫孩子寫作業的，要讓孩子知道，自己的作業要自己完成」。

阿嬤真的深藏不露耶！不過孩子的作業還是鼓勵他們自己完成，才會學習得更好喔～

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