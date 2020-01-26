太有才～媽曝兒拿好市多紙箱DIY玩具 成品網讚：超環保！

每次去大型賣場就會不小心買很多，這時如果賣場有提供不要的紙箱就會很省事好用。而有位媽媽近期在FB社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享了許多「作品」，是兒子發揮創意將紙箱做成了小木屋、大怪手、挖土機等等勞作。每次到了賣場，媽媽苦笑說：兒子挑紙箱挑得比自己選牛肉還認真！

一位網友分享自己兒子很喜歡拿好市多的紙箱回家DIY做玩具。 圖片來源/FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

自己DIY太有才了！

網友們讚嘆小朋友的創意和手作的能力，覺得這麼專業的作品簡直可以開班授課了呀！「好棒喔！自己的玩具自己動手做」、「你兒子有前途」、「好有創意的小孩，他有位願意成全&會欣賞的家長」、「激發創意很好喔」、「太厲害了！自己DIY」、「可以開班授課了」。

紙箱做玩具，環保又省錢！

自己動手做除了可以發揮腦力，重新利用資源很環保，對家長來說還有一大重點就是省錢啦！「廢物利用，又環保又不燒錢的玩具，好棒」、「用心的家長」、「環保有創意！」、「好厲害！小孩的玩具至少省了80幾萬去惹」、「不用錢的遊樂場」。

網友們也跟著曬起家裡孩子的傑作

「還能當小餐桌」、「貓奴店員推薦我蛋箱，有屋頂貓很愛，累積幾個多貓家庭可以蓋公寓」、「我上次也拿了幾個，真好用，15公斤都沒變形」、「最推薦！」、「我也會拿紙箱回家～不過是為了兔子」、「我也好想多拿紙箱給家裡的主子們，可是每次都不好意思多拿」。

網友紛紛秀出自己用好市多紙箱做成的勞作。 圖片來源/FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

網友紛紛秀出自己用好市多紙箱做成的勞作。 圖片來源/FB社團「Costco好市多 商品經驗老實說」 分享 facebook

自己動手做的成就感真是最難以取代的了，既好玩又省錢，不過也有網友指出，紙箱要常常替換，不然可是會生蟲的！另外也要提醒大家，雖然有賣場提供免費的紙箱很方便，但還是適量取用就好喔～