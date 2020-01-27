阿嬤怕你冷？孩童遭大衣包滿滿 表情超厭世網笑爆

網路上流傳著一句話「有一種冷，是你媽覺得你冷」如果在學校遇到某位穿「特別厚」的同學，就會對這句話特別有感。爆笑公社有位網友PO了一組照片更是發揮的淋漓盡致！這次不是媽媽，而是奶奶！在冷冷的冬天，阿嬤將大衣套在小小孩身上，大衣長得拖到地面，好像七爺八爺出巡，配上小朋友的一副超齡厭世臉，「奶奶的愛太濃烈」快熱死啦～

小孩被穿太多衣服在身上，一臉厭世笑翻網友。 圖片來源/爆笑公社 分享 facebook

有一種冷，叫阿嬤怕你冷

看來不只是媽媽怕你冷，阿嬤更怕小孩冷，網友們不禁為小朋友擔心，這是會在冬天中暑吧，「阿嬤覺得冷」、「有一種冷，叫孫子還會冷我就不怕冷」、「笑死我了、有一種冷叫阿嬤冷」、「會熱死吧」、「哈哈不是冷到是中暑」、「熱過頭真的會出事的」。

不怕跌倒嗎？

大衣穿在小朋友身上，衣角都長得拖到地上了，不怕路走一走就踩到衣服跌倒嗎？要是真的跌到了，應該也會整個人裹在外套裡爬不起來吧...「會跌倒吧」、「跌倒爬不起來」、「跌倒應該爬不起來吧？」

臉有夠厭世

小朋友一臉厭世的表情，無奈得被網友形容近乎「生無可戀」，直呼好療癒好可愛呀！「這是七爺八爺訓練課程嗎？」、「好厭世的臉啊」、「還有一種表情，叫做生無可戀的厭世臉」、「有夠可愛」、「這也太可愛了吧」。

漸漸長大之後才發現長輩們的用心，天氣冷會擔心小孩穿得不夠暖，是出於無私的愛呀！不過保暖固然重要，不過也可以多帶小朋友多出門運動鍛鍊身體，會更加健康喔～