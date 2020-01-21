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懶人福音！一個按鍵搞定飯+2菜1湯 「雙子調理鍋」餵飽單身族

2020-01-21 10:32聯合新聞網 綜合報導

日本最新推出的雙子調理鍋，解決小資族的烹飪困難。圖／Shop Japan
日本最新推出的雙子調理鍋，解決小資族的烹飪困難。圖／Shop Japan
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在台灣由於外食方便，許多人已經鮮少下廚，靠著外食輕鬆地解決每一餐。不過，近年來健康觀念興起，開始嘗試自備三餐的人也愈來愈多，然而對於單身租屋、甚至是沒有廚房的小資族而言，烹飪實在不是一件簡單的事。近期，在日本的購物網站「Shop Japan」上，就出現了這麼一款救星級的雙子調理鍋「Twin Chef」，幫助小資族解決烹飪困難。

Twin Chef是一款看似將兩個電鍋合體產生的調理鍋。在煮飯或燉菜的同時，也可以搭配蒸盤使用，同時間最多可以製作四道料理。只要將材料放入鍋中，按下按鈕，不需要掌控火侯，就可以直接等候料理完成。Twin Chef的快速菜單中，有十個項目，包括白飯、糙米飯、燉飯、燴飯、粥、湯、燉菜、蒸菜、蛋糕、優格等。除此之外，也可以手動設定料理時間和溫度。

Twin Chef的內鍋是以不易沾黏食材的材質加工而成。最大容量各1.8公升，大約是四杯米或六盤咖哩（一盤約200克）的份量。外圍尺寸則是長410×寬300×高210mm，並且搭載計時器、保溫功能、再加溫功能等。

全套內容包括調理鍋本身（內鍋兩個，內蓋兩個，蒸盤兩個）、湯勺、飯勺、量杯（180ml）、使用說明書。官方網站定價為24800日圓（約新台幣6700元）。

Twin Chef搭配附贈的蒸盤使用，一次最多可以同時烹飪四種料理。圖／Shop...
Twin Chef搭配附贈的蒸盤使用，一次最多可以同時烹飪四種料理。圖／Shop Japan
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