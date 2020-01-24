Dove商標是鴿子不是嘴唇！她尷尬誤會十幾年 這些商標你都懂嗎？

PTT上流傳一句話「看笨版長知識」不是假的，近期有網友在PTT笨板分享，自己在看文章時才知道，原來單字「Dove」有鴿子的意思，但深入下去查才發現原來他跟某知名品牌單字一模一樣外，還有更驚人的事實－－原來logo不是代表嘴唇，而是鴿子的剪影！

DOVE商標。 圖／PTT 分享 facebook

原po崩潰表示從小到大一直以為這是嘴唇，直到現在才知道原來這是鴿子！尷尬問「有沒有人跟我一樣」？沒想到真的問對地方了：「到底為什麼以為是嘴唇啊尤其這個一開始不是清潔用品嗎？」、「多芬下面有圖案喔？看這篇文才知道欸！」、「小時候懂得不多，以為是寫Love的藝術字」、「我還不知道這個單字的時候以為他是一坨沐浴乳」、「一直知道是鳥，今天才知道原來還有嘴唇的意思啊」。

笨板人真溫馨（？）。不只是Dove，網友也分享Roots和家樂福的商標圖案。Roots的圖片是加拿大的象徵之一「海貍」，單字的意思是「根」；家樂福的商標不是船錨，而是一個鏤空的C！「Roots震驚 那不是爬蟲類嗎....？」、「以為roots是爬蟲類+1」、「Roots蠑螈類+1。第一印象是神奇寶貝的沼王」、「剛才查了家樂福才發現我一直都誤會了(一直以為是兩個箭頭)」、「家樂福震驚+1！！！」

左：Roots商標，右：家樂福商標。 圖／Roots Taiwan facebook、維基百科 分享 facebook

而漫威蝙蝠俠的標誌，有網友誤會是蝙蝠牙齒，但注意看黑色部分其實就是蝙蝠啦！另外德國車廠BMW的標誌，許多車迷會誤以為設計概念是螺旋槳，因為BMW的前身是飛機引擎製造商，但BMW於近期否認，並說明藍白標記對稱是源自於巴伐利亞洲旗！

BMW商標。 圖／美聯社 分享 facebook

每個商標都有獨特的意義，消費者的想像力與創造力都不是蓋的XD，建議可以到官方網站去了解每個品牌的緣由，可以了解的更仔細。