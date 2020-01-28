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高公局：國1可能塞到深夜 國5恐擠到明天凌晨2點

開車驚見「巨蜥」躺引擎取暖睡到翻肚 網笑：拉摳斯也出汽車？

2020-01-28 15:00聯合新聞網 綜合報導

小時候電影看得多，有時打開衣櫃，會幻想一隻毛茸茸的可愛毛怪出現在面前，又或是走進衣櫥裡面，可以前往一個未知的奇幻世界！那如果是打開引擎蓋呢？

泰國民眾打開引擎蓋時發現內有巨蜥。 圖／翻攝自臉書粉專「ข่าวชาวบ้าน ...
泰國民眾打開引擎蓋時發現內有巨蜥。 圖／翻攝自臉書粉專「ข่าวชาวบ้าน - Thai TV Social」
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……乾乾乾乾乾！有一隻龐然大物啊～

據泰國媒體報導，有民眾出門發車發不動，打開引擎蓋才發現有隻巨大蜥蜴窩在裡面睡到「翻肚」，直到專業人員到場才把牠叫醒移開。據眼尖網友表示，牠應該是泰國的澤巨蜥，可是到底是怎麼鑽進去的咧？「科摩多引擎？」、「為什麼要在別人家的引擎蓋裡面做瑜伽」、「拉摳斯也發展汽車啦！」、「只是幫忙修個車 大驚小怪啥？」


所幸是這隻巨蜥還活著，搬走就好，要是已掛－－熱心的網友們也開始分享該怎麼料理……欸不是，該怎麼處理牠比較好XD 「師傅：想要做皮包還是皮帶？」、「晚餐有著落了」、「再一下下就可以出餐了」、「蜥蜴料理」

欸你們這些人真的是很壞耶！怎麼可以這樣對待動物呢～冬天由於氣溫低，常傳出小動物跑到引擎蓋裡面為了取暖，日本就曾發起「拍拍引擎蓋救貓」的活動，盡量避免小動物因此死亡。「冬天貓咪也愛躲裡面開車的朋友出發前看一下」、「天氣冷，車子發動前請先敲一敲引擎蓋。如果打開是看到這種的，而且活著，建議再關起來 以免發生危險」


但如果打開是這種的，應該就直接收編了吧～

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