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選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

選前嗆請全台吃雞排！他被肉搜不躲了 600份雞排領取點曝光

2020-01-19 19:56聯合新聞網 綜合報導

何男曾在臉書留言「如果蔡英文拿到800萬票請全台每人一份雞排」，沒想到一語成讖。...
何男曾在臉書留言「如果蔡英文拿到800萬票請全台每人一份雞排」，沒想到一語成讖。圖／聯合報系資料照、翻攝自臉書
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總統大選前夕各界都在發「雞排祭品文」，選後網友都在關注何時兌現。一名何姓男子曾揚言如果蔡英文得票達800萬，便請全台人民「每人一份雞排」，沒想到自己一語成讖，後來遭網友起底後神隱，如今何男決定出來面對，決定21日在台北發送600份雞排。

不少名人曾以雞排作為大選結果的賭注，一名何姓男子曾在臉書留言「如果蔡英文拿到800萬票…我請全台灣人民每人一份雞排」，他更霸氣叫其他網友「幫我截圖」。

沒想到選舉結果出爐，蔡英文以超過817萬票連任總統，網友紛紛要求何男兌現，並替他估算成本至少達新台幣14億。然而何男一直「神隱」，有網友稱要發起行動找到他，逼得何男的妻子與父親相繼在臉書發文，勸告網友停止騷擾。

如今，何男決定出來面對，他於19日在臉書發表聲明，為雞排文引起的爭議道歉，寫道「實際上，我相信大家一看也覺得只是句玩笑話」，後面衍生的事件也對他的家人造成很大困擾，表示日後在網路留言一定更謹慎。

何男提到，「至於大家一直很關心的雞排，我也沒有忘記」，在他能力所及下，21日下午5點30分將在艋舺雞排台北通化店，發放600份雞排，每人限領一份，發完為止。何男也說將捐款給「家扶基金會台北家扶中心」、「關愛之家 台灣關愛基金會」、「財團法人流浪動物之家基金會」，做出一點點貢獻。

何男為雞排文惹出的風波道歉，決定21日在台北發送600份雞排。圖翻攝自臉書
何男為雞排文惹出的風波道歉，決定21日在台北發送600份雞排。圖翻攝自臉書
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