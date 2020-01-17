為何「收入不高的女孩捨得砸錢打扮？」 網中肯點關鍵

女生即使收入不高也願意砸錢打扮嗎？ 圖片來源/pixabay 分享 facebook

俗話說「愛美是女人的天性」，不少女生出門前都會費心整理儀容。而近日有位網友就在PTT提到，自己去文具行或食品店時，發現結帳店員若是女生，幾乎都是滿臉濃妝、擦指甲油，甚至有的還做美甲，但服務業普遍薪資又不是很高，讓他好奇發問「收入不高的女孩為何很捨得打扮？」

一名網友在PTT發問為何收入低的女生愛打扮自己。 圖片來源/PTT 分享 facebook

貼文一出引發網友熱議，紛紛回應「因為不趁年輕時打扮，老了會後悔」、「整理儀容本來就是基本」、「在意外表很正常，我月薪3萬房貸16500的狀態下還是想每個月分4、5千做美甲美睫美髮」、「打扮跟收入無關，是品味的體現」、「花時間整理自己有錯？」、「即便沒錢還是有打扮自己的權利吧」。

有些人則提到或許跟自身職業需求有關，「不少服務業規定女生要化妝」、「有些服務業規定女生一定要化妝」、「服務業會要求儀容」、「部份公司會要求門市女生要化妝」、「有的公司會要求」。

更有網友提到彩妝品價格範圍很廣，跟收入多寡其實並無直接關聯，「你沒化妝過吧？化妝品的消耗量其實不大，都大在保養面啊」、「開架化妝品很便宜，用很久啊」、「你一定不知道屈X氏ㄧ盒眼影300塊可以用好幾年」、「人家愛怎麼花錢關你啥事，做個美甲便宜的不過幾百」、「很多彩妝也都不貴啊，也不一定都是花大錢吧」。