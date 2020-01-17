鄭運鵬嬌瞋開箱解體匠機 曝價格直說：本文要封鎖鄭太太

桃園市立委鄭運鵬在臉書上開箱機器人謝票，看到鋼彈的他忍不住嬌瞋。圖擷自 facebook 分享 facebook

桃園市第一選區立委鄭運鵬以6948票打敗對手國民黨陳根德成功連任，他在選舉兩周前，收到玩具業者《萬代》收藏品「解體匠機」，身為鋼彈、公仔迷的鄭運鵬，將照片貼到臉書上，網友敲碗他拍開箱影片，昨（17）日鄭運鵬身著「勇者」裝扮，兌現承諾開箱要價日幣10萬的機器人，他也在開箱過程中開玩笑的表示「本文要封鎖鄭太太了」。

鄭運鵬在臉書上表示這是民主史上第一次，網路謝票之「解體匠機開箱」，他解釋在大選前兩周，他買解體匠機當作選後送自己的禮物，「沒想到經過完全不懂鋼彈的台灣迷因（粉絲專頁）分享，竟然引來權貴之刃阿修鵬的臉書史上最高紀錄的稱（ㄊㄠˇ）讚（ㄈㄚˊ）」。

影片一開始，鄭運鵬以「我是桃園勇者，權貴之刃阿修鵬」的稱號開場，他表示這隻機器人的底價是日幣10萬2千3百元（約新台幣2萬8千多元），他強調「台幣價格多少不能透露，不然本文要封鎖鄭太太了」，面對網友質疑鄭運鵬用鋼彈騙選票，他也回應自己根本沒想這麼多，他也不知道有多少人喜歡鋼彈。

長達8分多鐘的影片裡，鄭運鵬將解體匠機的細節，透過鏡頭呈現給觀眾，他打開機器人時，看見機器人本體還嬌瞋一下，直呼「本體出現了」，難掩開箱的興奮心情，在影片的最後鄭運鵬說「這個牛鋼真的是藝術品阿」，他也在文末表示「老實說，我根本不知道你們這些逼我開箱的人，到底有幾個是我的選民」。

網友看完鄭運鵬的開箱影片，紛紛留言「日本人應該會很羨慕台灣有鋼彈立委」、「被立法院耽誤的鋼迷youtuber」、「用鋼彈來謝票，真的是贏了」、「想不到鄭運鵬這麼搞笑，連我根本不懂鋼彈都忍不住邊笑邊看完」、「一舉一動、分分秒秒、全身上下都是滿滿的宅氣，也太可愛了」。