吃火鍋不能先煮肉片？ 網友點名放這食材：根本邪魔歪道

吃火鍋應該先煮菜還是先煮肉？有網友在PTT發文抱怨有人共鍋先放肉，讓火鍋湯底看起來像噴一樣，引發網友討論。圖／報系資料照片 分享 facebook

火鍋是許多人愛吃的食物，不過每次吃火鍋到底要先放肉還是放菜呢？有網友似乎很不滿有人吃火鍋先煮肉片，在PTT八卦版發文，原po寫到：「先涮肉片的，是否不懂火鍋的正確食用順序？」引來其他網友熱烈討論。

網友15日在PTT八卦版發文「吃火鍋先涮肉片？」，原po在文中寫到：「先涮肉片的是有事嗎？整鍋搞得像噴一樣，接下來煮其他東西都不好吃了。」緊接著表示，若是自己吃一鍋就算了，跟別人共吃一鍋還很堅持，疑似是不滿有人吃火鍋先涮肉片，導致鍋裡出現一片浮沫。

原po不滿表示，先涮肉片的，是否不懂火鍋的正確食用順序，詢問其他網友「有無八卦」，引發網友討論。有網友與原po持相同意見，肉會比較晚煮，「我會先丟高麗菜下去，煮爛點比較好吃」、「先把蔬菜丟光，再一片一片涮肉」、「先放青菜煮完後，再放沾生蛋的肉片，完美」。

也有網友持相反意見，堅持煮火鍋就是要先煮肉，「吃火鍋本來就是先放肉了」、「肉片涮幾下就好了，蔬菜要煮到好吃要花很久」、「我只吃肉，不先加肉是要加三小」、「吃東西要先吃肉你不知道嗎」。

不過當中有一部份網友認為，除了不能先煮肉外，更不能先放芋頭，「我都先把芋頭丟下去，女友就白眼我」、「芋頭解凍後自己去旁邊啃生的好嗎？不要丟下去」、「火鍋加芋頭根本邪魔歪道」、「煮火鍋加芋頭的我跟他們勢不兩立啦」。