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丟鞭炮進人孔蓋 引發沼氣爆炸炸飛8歲男童

2020-01-15 16:30聯合新聞網 綜合報導

8歲童遭到強烈氣流衝擊，當場被噴飛。圖擷自微博
8歲童遭到強烈氣流衝擊，當場被噴飛。圖擷自微博
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許多民眾會在農曆新年時放鞭炮慶祝，但要小心一不注意就會釀成悲劇，日前大陸一名8歲男童因為頑皮將點燃的鞭炮丟進下水道，沒想到卻引發沼氣爆炸，男童被炸飛後重摔在地，造成臉部及其他部位多處受傷。

根據「新京報」報導，大陸甘肅敦煌一名8歲男童，在放學回家的路途中因為一時貪玩，將點燃的鞭炮丟進路邊的人孔蓋中，沒想到底下剛好是化糞池管道，因此下水道聚集了許多沼氣，進而引發爆炸。

爆炸當時男童的同學及時跑開，所以沒有受到任何傷害，但男童則不幸遭到氣流近距離衝擊，造成他被噴飛後重摔在地。爆炸當下人孔蓋被強大的氣流炸飛，噴飛將近3公尺高但所幸並未砸中任何人，否則恐怕性命不保。路過民眾見狀查看男童傷勢，發現他臉部及其他部位多處受傷後立刻將他送醫急救。

事後當地警方呼籲民眾千萬不要把點燃的香菸、鞭炮等物品丟進下水道，在施放鞭炮和煙火時也要遠離人孔蓋，避免引發沼氣爆炸，尤其農曆新年將至許多民眾都有放鞭炮慶祝的習俗更要格外小心。

影片曝光後立刻引起網友們熱烈討論並留言表示，「相似的新聞年年都有，怎麼都不能記取教訓嗎？」、「每年都有這樣的新聞，每年還會有小孩子這樣！家長能不能把安全教育做好？」、「人孔蓋真無辜，小孩家長必須賠償吧」、「小孩應該被教育，只能說活該」。

人孔蓋也被噴到3公尺高，所幸墜落時沒有砸到人。圖擷自微博
人孔蓋也被噴到3公尺高，所幸墜落時沒有砸到人。圖擷自微博
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爆炸氣爆

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