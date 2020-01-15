他意外挖到30年前蛇酒驚問「還能喝嗎？」 內行人曝超高價值

很多人平時有收藏酒類的喜好，也認為酒會越陳越香，不過有位網友近期在租屋處二樓翻到一罐三十年前的蛇酒，怵目驚心的外觀讓他好奇發問這罐蛇酒「還可以喝嗎？」而照片也引發其他網友熱議。

一名男網友在租屋處意外發現30年前的「蛇酒」。 圖片來源/FB社團「新竹大小事」 分享 facebook

原PO近日在FB社團【新竹大小事】分享兩張照片，只見酒罐本身上面佈滿了厚重灰塵，而瓶內至少放了三種不同種類的蛇，乍看之下有點驚悚，他表示根據房東說法，目前租屋處似乎曾在民國60年時開過「殺蛇」的店，二樓至今還留下許多開店使用的中藥材，由於這罐蛇酒房東將處理的權利交給原PO，因此讓他猶豫要不要倒出來品嘗。

原PO表示蛇酒是前面房客所留下的。 圖片來源/FB社團「新竹大小事」 分享 facebook

照片一出網友紛紛留言勸原PO別冒險，「好驚悚」、「好可怕，好多毒蛇，不要亂喝吧！而且蛇到底死了沒都不知道，小心為妙啊」、「丟了吧，太恐怖了」、「說不定打開來沒死，你小心」、「不要拿自己命開玩笑耶」、「要過年還是不要喝」。

不過也有人認為可以喝來滋補身體，「可以喝超補」、「黃金液體啊，不便宜」、「雨傘節+百步蛇+龜殼花，嗯…這甕很補」、「可以的，越陳越香，我們可以當白老鼠，補啦！」、「超級補耶！可以喝啦不會壞」。

若真的不敢喝，不少行家也建議原PO可轉手賣掉，「這價格會很漂亮」、「是我我會賣掉，就拿出去標這樣看誰要出多少」、「若樓主不敢喝，拿去中藥行等地方找專家處理，拿去賣也是一筆橫財」、「無論能不能喝，這甕都是珍寶，就算當標本，光這些蛇標本就很珍貴了！」、「很值錢，要賣找專業的」。

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