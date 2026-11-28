為了健康努力減重，沒想到卻因此陷入人際關係危機。一名網友近日透露，就讀高中的妹妹因脂肪肝問題開始減重，瘦下來後收到男生告白，卻遭班上女同學冷嘲熱諷，甚至被踢出分組群組，讓原PO難以理解。貼文累積超過60萬次曝光，也引出不少網友分享相似遭遇。

一名網友在Dcard上以「現在的高中生有夠可怕」為題發文，表示妹妹原先因青少年脂肪肝問題，透過藥物進行體重管理，減重的出發點是改善健康。然而，隨著外貌改變，妹妹在收到男生告白後，竟被班上一群女生指責心機重，連分組群組都遭到踢除，讓原PO忍不住感嘆「沒想到瘦下來變好看會變成被孤立的理由」。

這番遭遇勾起不少網友的求學回憶，有人透露，自己高中時也曾因為被告白而遭到排擠，當時一度以為是自己做錯事，長大後才逐漸釋懷；另有網友分享，開始學習穿搭、化妝後，因為有男生對自己示好，竟被朋友指責心機重，至今仍不明白「為什麼為自己變好會被說心機重」。

也有網友認為，這類人際問題並非現在的高中生才有，從過去的校園到出社會後的職場，都可能遇到類似情況，紛紛留言「變胖了被笑，瘦下來被排擠，反正怎樣都有人有話講」、「朋友怕你過不好，又怕你過的比他好」、「霸凌不分年代，只是形式改變而已」、「這種見不得別人好的人到處都是，什麼年齡層的人都有」。

由於妹妹已被踢出分組群組，也有網友擔心排擠行為可能進一步影響課業，建議家人尋求老師協助，並鼓勵妹妹拓展交友圈，不必勉強維持原有的人際關係。另有人留言鼓勵：「真正好的朋友是會一起被激勵、一起變更好的」。