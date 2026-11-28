九合一選舉今（28）日登場，公投票領取流程卻引發討論。有民眾反映，前往投票時被選務人員主動詢問是否要領公投票，讓他不解「票不是都要給嗎？」社群平台也陸續出現類似經歷。事實上，依中選會相關作業規定，民眾有權自行決定是否領票，但選務人員不得主動詢問投票意願。

一名網友在PTT以「被選務人員問要不要領公投票」為題發文，表示投票時，發現選務人員逐一詢問民眾是否領取公投票，與自己認知的領票流程不同。另有一名自稱此次有報名選務工作的網友在Threads上發文指出，除非民眾主動表示不領，否則應依程序發放公投票。

不少網友各自分享投票經歷，「我這裡的也有問欸，為什麼要問」、「我這邊是全給，也不會特別問」、「我有帶公投的通知單啊，幹嘛問我」。有在台中北屯投票的網友表示，現場選務人員依序在兩本名冊上蓋章，發放選舉票及公投票，還特別提醒共有4張票，全程不必主動開口索取。

由於選舉與公投採用不同名冊，網友認為，部分民眾可能只攜帶其中一張投票通知單，選務人員才會出言確認。不過，其他網友則指出，即使民眾有拒領選票的權利，也不代表選務人員可以主動詢問，直言「選務主動問、民眾主動不領，是兩回事」。

根據中選會此次公布的投票流程，具備選舉及公投資格的民眾應採「領、領、投」方式，依序領取選舉票、公投票後，再進行圈選及投票。依相關選務作業規定，若民眾自行表明不領票，工作人員應在名冊上註記，且離開投票所後便不得再返回補領。