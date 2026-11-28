面對不耐煩的客人，服務業人員如何應對相當考驗臨場反應。一名網友近日到手搖飲店買飲料，目睹一名婦人等候不到10分鐘便拍桌抱怨，原以為店員免不了挨罵，沒想到年輕工讀生僅用一句話，就讓婦人從滿臉怒氣轉為笑容。貼文曝光後累積超過166萬次瀏覽，還有網友笑著跪求店員排班表。

原PO在Threads發文分享，當天中午到巷口的手搖飲店消費，排在前方的婦人突然拍打櫃檯，語氣不滿地質問「我點一杯是要做多久？你們動作超慢欸！」突如其來的怒罵聲，讓後方排隊的客人紛紛側目，原PO也以為店員接下來恐怕不好應付。

沒想到，一名被原PO形容外型帥氣的工讀生從櫃檯探出頭，笑著向婦人道歉，「姊姊拍謝啦，我看妳長這麼漂亮，想說做慢一點讓妳多留幾分鐘欸！」原本氣沖沖的婦人聽完當場笑了出來，態度也明顯軟化，回應「吼唷嘴巴這麼甜喔，好啦那你快一點」。

工讀生的應對方式讓不少網友佩服，紛紛留言「工讀生弟弟的情商我這輩子都學不來」、「我爸從國小就教我：嘴巴要甜一點，才會得人疼」、「果然帥哥治百病」，甚至有人敲碗詢問「所以店家在哪裡？地址在哪裡？弟弟排班表在哪裡？」還有人幽默預測，這名婦人恐怕會從此成為店內的常客。

不過，也有網友順著工讀生的邏輯出了一道難題，假設旁邊已經拿到飲料的婦人反問「所以我剛剛馬上拿到是嫌我醜要趕我嗎？」該如何接話？隨即有人機智回應「不是的姐姐，妳要是留太久，我會對妳心動的」。