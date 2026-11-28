近年台灣興起「海龜式追星」風氣，意指粉絲偶遇偶像時，選擇保持距離、默默欣賞，不主動上前打擾。男星宋偉恩近日分享一段暖心經歷，透露自己吃晚餐到一半，店員突然告知隔壁桌的女客人已經替他們結帳，還留下紙條讓他確認身分，讓他當場又驚又喜，直呼這就是被「海龜式追星」的幸福感。

宋偉恩在社群平台「Threads」表示，當時店員走到身旁告訴他，隔壁桌的小姐已經幫忙付完餐費，並拿出對方留下的紙條詢問名字是否正確，讓他一時反應不過來，只能連忙道謝。他透露，這是第一次遇到這樣的情況，除了驚喜，也感受到滿滿溫暖與感謝；更讓他印象深刻的是，隔壁桌的粉絲聚餐期間完全沒有打擾，也沒有刻意看向他們，讓他能自在享用晚餐，最後忍不住感嘆「原來這就是被『海龜式追星』，太幸福了，難怪BTS這麼喜歡高雄」。

貼文一出後，多數網友都表示「好喜歡台灣的追星文化，已經進步到這種地步」、「台灣人的追星文化，已經進步到這種地步了嗎？太窩心了吧」、「如果我有機會遇到喜歡的偶像，一定也會這樣做的！你很棒！你的粉絲也很棒」、「好暖，真是太棒了～ 偉恩值得」、「我覺得這是種尊重欸～可以分得出來私底下跟工作的時候是不一樣的場合」、「真的不打擾是台灣粉絲的愛」、「好溫暖，好可愛的相遇」。

本站曾報導，BTS日前在高雄舉辦演唱會，吸引大批粉絲湧入港都。除了演唱會本身，成員私下走訪高雄街頭、品嘗在地美食，也成為粉絲關注焦點。為了讓偶像保有私人空間，不少粉絲自發遵守「海龜式追星」默契，巧遇成員時不主動靠近、不打擾，也避免即時公開行蹤。

另外，有粉絲將偶遇偶像視為難得的幸運，發起「轉化好運、幸運捐款」行動，把追星的喜悅化為實際善舉，捐出數千元給社福團體，希望讓這份幸運延續下去。