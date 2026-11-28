伴手禮不一定要送得體面，甚至有人反其道而行！一名大陸網友徵求台灣便宜又「雷」的伴手禮，打算送給平時交情不好的親戚朋友，沒想到貼文吸引超過百萬人瀏覽，除了金幣巧克力、三色古早味軟糖等品項被點名，不少台灣網友更推薦「健素糖」，形容外觀看起來像巧克力豆，實際入口卻有著令人難以忘懷的特殊味道。

這名網友在社群平台「Threads」表示，希望尋找價格便宜、難吃或不好用，又不會占據太多行李空間的台灣伴手禮，準備送給平時交情不太好的親戚朋友，並請網友提供推薦名單。

貼文一出後，不少網友都分享口袋名單，回應「問就是古早味三色軟糖」、「金幣巧克力、金元寶巧克力都是看著大氣，吃起來一言難盡」、「如果對方牙口不好，也可以考慮麥芽糖餅乾，雖然甜甜的味道很好，但超硬、超黏牙」、「綠豆糕！不難吃，但只要你確認對方找不到任何水源、飲料，你就能要了他的命」、「你可以不吃三色豆，但一定要請你朋友吃」、「超市那種很便宜的鳳梨酥，很硬很難吃」。

此外，最多網友點名「健素糖」，紛紛表示「它穿著彩色糖衣，糖衣底下暗藏著的是來自地獄的味道」、「小時候我媽超愛買，我舔完糖衣就呸掉了」、「那個味道超可怕（抱頭尖叫）」、「長得像是M&M的巧克力，送進嘴裡，差點嚇死」、「無法理解為什麼會有這種商品，小時候第一次吃就吐出來」、「健素糖難吃到明明過了快40年還是記得這恐怖的味道」。

事實上，近期有不少人故意挑選地雷伴手禮。本站曾報導，一名網友詢問「名古屋有沒有難吃又便宜的伴手禮？」，坦言是「想送給關係較差的親戚」，希望找到價格低廉、口味又不佳的伴手禮。

對此，眾多網友推薦日本傳統甜點「羊羹」，對其甜膩的口感難以招架，認為相當符合原PO的送禮需求，紛紛留言笑稱「最便宜的羊羹，我還沒碰過喜歡吃羊羹的台灣人」、「我在想一定有人說羊羹，我也是推薦羊羹」、「問就是推日本羊羹，便宜又甜到得糖尿病」、「羊羹，各種口味的羊羹」。原本是日本經典的和菓子之一，羊羹卻因部分網友吃不慣偏甜的口味，意外成為這場另類伴手禮討論中的熱門推薦。