台灣與中國大陸都有不少知名手搖飲品牌，從台灣的50嵐、茶湯會、CoCo，到大陸的霸王茶姬、蜜雪冰城、滬上阿姨，各有不同特色。對此，有網友好奇詢問，兩岸手搖飲究竟哪邊比較好喝？希望有兩地飲用經驗的人分享心得。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

一名網友在社群平台「Threads」表示，台灣向來有手搖飲王國之稱，但近年大陸也出現不少看起來相當吸引人的品牌與品項，例如茉莉奶白、霸王茶姬、阿嬤手做，甚至還有使用代糖、不額外添加蔗糖的飲料，讓他好奇這些產品究竟是真的好喝，還是靠行銷包裝吸引消費者？

貼文一出後，不少網友都表示「兩岸都喝，都覺得很好喝，各有各的特色」、「大陸推陳出新速度超快，流行的很快就變了，近五年流行過小料有米麻糬、爆爆珠、青糰、青稞、芝士奶蓋」、「五十嵐最好喝，但大陸有的超多超多元，而且精緻度台灣真的比不上，畢竟他們飲料有些賣超貴的」、「我住新加坡，喝了不少品牌的茶飲，但自從新加坡開了真正的五十嵐，我就常常大老遠過去喝。那茶香真的是別家比不上，是台灣的原食材過來的」。

此外，也有大陸網友說明「台灣奶和茶的品質好，不容易踩雷，連超市的手搖飲、盒裝也很不錯。大陸大概市場太捲，什麼東西都要往裡加，運用水果的種類會比台灣豐富很多，每家會有一兩個不可替代性的產品值得回購，其他大部分都一般」。

台灣人愛喝手搖飲，一條街上隨處可見眾多手搖飲品牌。本站曾報導，一名網友分享，近期觀察到清玉、清心、一芳、迷客夏等品牌，有些已經倒閉，或品牌不如以往強勢，唯獨50嵐始終坐穩市場，保持高人氣，好奇發問「為什麼50嵐永遠都是那麼強？」。

對此，網友透露關鍵「品質穩定！稽查人員有很大的功勞，避免店家搞壞商譽，真的不簡單」、「品質穩定、服務到位、乾淨簡潔，我家巷口倒了好幾家飲料店，唯獨50嵐幾十年來屹立不搖」、「品質穩定，而且沒有一堆奇怪的新產品」、「出門在外喝50嵐最穩」、「因為價格是最合理的」、「重點50嵐厲害的地方，都沒有聯名！杯子永遠都是那個亮亮的黃色」、「茶葉品質有顧，喝得出來，有中杯也很重要，不喜歡強迫大杯沒得選的店」。此外，該貼文也釣出50嵐小編，推薦熱門品項「肯定是永遠的1號-四季春珍波椰」。