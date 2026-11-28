韓國天團BTS日前到高雄舉辦演唱會，成員還趁空檔前往六合夜市，品嘗大腸包小腸、體驗夜市遊戲，吸引大批粉絲前往朝聖。一名網友分享，近期逛六合夜市時，發現街上擠滿人潮，耳邊不時傳來韓語，忍不住驚呼「我到韓國了嗎？」。貼文曝光後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」分享六合夜市現場照片，只見街道上人潮絡繹不絕，沿途小吃攤位也坐滿客人，甚至到處都聽得到韓語，讓他忍不住直呼「我到韓國了嗎？會不會太扯啦」，認為BTS帶來的觀光效應仍在發酵。

貼文一出後，不少網友都表示「整個夜市都是韓國人，只有老闆、員工是台灣人」、「上次買東西旁邊被一堆韓國人包圍，我在那裡才是外國人」、「沒錢出國，但又想去韓國，那就去六合夜市」、「我上個禮拜去按摩，師傅說我是這2個月第一個講台語的，大概一個禮拜才按到一個台灣人」、「我朋友做飯店，說12月一堆韓國人訂房」。

不過，也有網友回應「我是今年2、3月去高雄，當時六合夜市已經一堆韓國人」、「我就住在六合夜市，這邊本來日韓客就很多，賣釋迦的攤販還會用韓語招呼」、「韓國人瘋來台灣玩，已經有陣子了」、「六合夜市有各國觀光客已經2年以上了～遇到最多韓國日本人」、「自從六合夜市沒有中國人後，就是變成韓國人去的地方了，他們連飯店和民宿也都訂在附近」。

本站曾報導，民進黨籍、曾任桃園市議員的網紅王浩宇，曾在Threads分享他前往高雄六合夜市逛街，看見滿滿人潮的影片，並表示「外面都在批評說沒人，其實高雄整個觀光都發展起來了，人山人海」。不少網友附和，曬出包括新崛江等其他高雄商圈或夜市人潮滿滿的情景。

還有網友討論起六合夜市內的美食推薦，表示莊記海產粥鹽蒸蝦，是從以前念書吃到現在的在地美食，「鹹湯圓沒賣了，難過」、「真的，都要一碗粥加鹹湯圓」、「光頭土魠魚羹、鄭老牌木瓜牛奶都是每次去必吃」，覺得「夜市王」的排名中必定有六合夜市。