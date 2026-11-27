日本是台灣人出國旅遊的首選，隨處都可見不少台灣旅客造訪。有網友好奇日本有沒有哪個比較冷門的景點是台灣人比較少去的？希望有旅遊達人可以分享自己的口袋名單。貼文一出，引起不少討論，留言區湧入許多內行人分享自己曾造訪的冷門景點。

原PO在Threads發文詢問有沒有人去過日本的冷門景點，而且是冷到網路跟現場幾乎沒看到台灣人的景點？貼文一出吸引超過153萬次瀏覽，2.5萬人點讚。

貼文一出，不少達人分享各種日本冷門景點，「北海道小幌站，日本排名第一名秘境車站，別說台灣人，連人都沒有」、「富士吉田火祭，真的有夠熱，但是是個很酷的體驗！雖然攤販重複率高，但是都沒有看到什麼台灣人」、「湯西川水陸兩用船，不要說沒有台灣人了，根本沒有除了日本人以外的觀光客」、「九度山參加真田幸村祭，在場只有我一個台灣人」、「岩國城+錦帶橋，有一定知名度但真的沒遇到台灣人」。

台灣人到底有多愛去日本？據《報新聞》報導，日本政府觀光局（JNTO）公布2026年10月訪日外客統計推估值，台灣訪日旅客約634,600人次，比去年同月增加6.5%，單月排名第2，僅次於南韓1,035,800人次。

《聯合新聞網》日前報導，有一名經營台日觀光頻道的日本網友透露在接待台灣貴客時，特地帶他們到一些連當地人都不知道的秘密景點，沒想到一到現場就立刻聽到不少台灣人的聲音，讓他無奈直呼「青森真的到處都是台灣人」，貼文也引來不少台灣網友的留言討論。