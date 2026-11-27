台灣人生氣時，哪些小細節藏不住情緒？一名女網友與兩名中國大陸好友約好不談政治，卻因對方多次以「小韓」、「灣灣」稱呼南韓與台灣感到不滿。日前3人在日本碰面，對方又觸及敏感話題，她索性用一個日常小動作表達怒氣，沒想到另名好友一眼就看穿，文章曝光引發網友熱議。

該名網友在Threads分享，她與兩名大陸好友，彼此之間約好不談政治，由於她經常赴南韓旅遊，其中一人曾找她代購商品，卻以「小韓」稱呼南韓，讓她覺得很不禮貌，且對方也曾以「灣灣」稱呼台灣，她幾次向好友反映，但對方卻認為是她太敏感。

日前3人在日本見面時，該名好友又提及敏感話題，讓原Po感到不太高興，她將代購的商品交給對方，收到現金時卻沒開口道謝，但避免破壞氣氛，仍按照原定計畫一起用餐，期間對方幫她夾菜，她也只是點頭，並未道謝。

原Po透露，當時該名好友並未察覺到她不高興，反倒是另名好友在隔天打電話來關心，她好奇對方是如何發現她的情緒，好友則表示，「妳沒說『謝謝』了，我認為這是你表達憤怒的方式」。

文章曝光，許多人也有同感，「不說謝謝直接轉頭走人，是真的很嚴重...下秒可能就會爆炸」、「還有更進階的：不看著你的眼睛說謝謝」。也有人分享其他表達不滿的方式，「當你請他幫忙，跟他說麻煩你了，他沒有回不會或是不客氣的時候」、「打字聊天的時候使用句號」、「服務業表達憤怒的方法，就是給他髒髒的零錢+比皺紋還皺的紙鈔」。

日前YouTube頻道「TWSkyWave 空中電波」公開一段台北松山機場塔台與廈門航空機師的無線電通訊錄音，當時飛機準備降落，機師多次透過無線電確認進場順序、前機狀況及是否需要使用自動降落模式。女管制員全程以沉穩、溫柔的語氣回應並引導，不過其中一句「我剛跟你說」，卻讓台灣網友聽出不同情緒，笑稱管制員其實正在壓怒火。