出國旅遊為了玩得盡興，每天動輒走上萬步，這時就需要一雙好走的鞋。一名網友到日本旅遊，穿著號稱「踢不爛」的靴子，沒想到鞋底後跟竟脆化碎裂，還驚動店員幫忙清理，讓他尷尬又抱歉。文章曝光後，網友看到內文4個字，秒懂原因出在哪。

該名網友在Threads分享，來日本什麼神奇的事情都會發生，他表示別再說某經典品牌靴子是「踢不爛」了，他太久沒穿結果鞋底整個脆化。從照片中可見，靴子鞋底後跟因氧化而碎裂，與鞋身分離，白色碎屑散落一地，店員用餐巾紙在地上幫他收拾殘局。

文章曝光，網友直指「太久沒穿」是關鍵，鞋底分離是正常現象，「現代的鞋子放太久都會分解，看過太多人去旅行就把收藏很久鞋子拿出來穿，一穿就爛掉」、「很多有膠質，很久沒穿的鞋都會這樣，一直在用就不會有問題」、「鞋子太久沒穿+台灣氣候潮濕，鞋子容易吸水氣，建議平常拿出來穿一下，讓裡面泡棉可以排水氣」。

根據《華視新聞》報導，有手工製鞋業者表示，從照片中判斷，該靴子的鞋底材質類似紅酒瓶的軟木塞，本身就不是很耐穿，且無論穿不穿，到了一定的期限內，就會開始出狀況。

過去也有其他民眾分享，自己走在路上時發現腳上的皮靴竟然開始脫皮，整雙鞋幾乎瓦解讓她相當尷尬。網友就表示，「人造皮都這樣，放一年半載就自然破爛了」、「環保材質，真的穿沒多久就壞了」。