想省錢又想吃得飽，泡麵加這一味就對了！近日一名網友分享自己的省錢妙招，推薦在煮泡麵時加入海帶芽，不僅價格親民、在一般超市就能買到，只需放入少許就能增加飽足感，一包更是可以吃上好一陣子。貼文一出，立刻引起不少網友共鳴，紛紛大讚「湯頭會變不一樣，好吃！省錢好妙招」、「韓國泡麵的湯頭超適合加海帶，變很鮮」。

一名網友在Threads上分享自己的省錢秘訣，直呼「推薦跟我一樣沒什麼錢的人吃泡麵的時候可以加海帶芽進去」，原PO透露海帶芽不僅價格實惠，在全聯就能輕鬆入手，每次煮泡麵時只需加入一點，就能增加飽足感，而且相當耐吃，自己買了一包至今仍未用完，讓他忍不住直呼「非常推薦」。

貼文一出，不少網友紛紛表示自己也是這種吃法的愛好者，「被發現了，平常都會這樣吃」、「我也都這樣子吃，超好吃」、「我也加海帶芽，湯頭會變不一樣，好吃！省錢好妙招」、「腸胃變得很通暢」。也有網友指出，海帶芽只需一小撮，泡開後就能變成一大碗，再搭配一顆蛋，不用花太多錢就能讓泡麵更加豐盛，還有人傳授省錢料理技巧，建議到食品材料行購買大包裝的海帶芽及柴魚片，放入水中熬煮，就能輕鬆做出鮮美高湯。

除了海帶芽，不少網友也分享其他適合加入泡麵的平價食材，像是乾燥高麗菜、乾燥豆腐等，不僅方便保存，對於租屋族、學生族群等不方便開火料理的人來說，更是一大福音。也有人推薦加入冷凍花椰菜、豆包或泡菜，讓原本單調的泡麵增添不同口感及風味。不過，在一片好評聲中，也有網友點出海帶芽的小缺點，苦笑表示吃完後容易卡在牙縫裡，讓人有些困擾。

至於海帶芽最適合搭配哪種泡麵？不少網友首推海鮮口味，認為能讓湯頭更加鮮甜，「海鮮泡麵都很適合加，湯會變好喝」、「韓國泡麵的湯頭超適合加海帶，變很鮮」、「尤其是來一客的鮮蝦加這個，超好吃」，也有人點名推薦維力媽媽麵海鮮口味。原PO則透露，自己最常將海帶芽加入統一鮮蝦口味泡麵，不僅省錢又美味，也認為海鮮口味的泡麵似乎都與海帶芽相當合拍。