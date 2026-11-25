最近天氣逐漸轉冷，早上想離開溫暖的被窩，對不少民眾來說可說是一大挑戰。一名網友在社群平台Threads發文詢問，「冬天能一起床馬上掀開棉被的都是什麼人？」貼文引起廣大網友共鳴，吸引6.9萬人按讚及2000多則留言，就連內政部也現身回應，意外笑翻眾人。

貼文曝光後，網友紛紛分享讓自己甘願離開被窩的理由，「憋到已經尿床＋要遲到」、「快遲到的人」、「憋尿憋醒的人」、「膀胱要爆炸了」、「沒錢的人，還是要起來上班」、「被金錢奴役的人⋯」、「要遛狗的人」、「要送小孩上課的人」。

有趣的是，內政部也在留言區回覆5個字「要上班的人」，引起13萬名網友按讚共鳴，「我不喜歡自己出現在這則貼文裡」、「更精闢的說是：要上班且快遲到的人」、「為五斗米折腰的人」，還有網友貼出哏圖調侃，「你36度的手是怎麼打出這麼冰冷的文字的」。

也有不少網友分享自己冬天起床時的內心掙扎，真心佩服冬天能一秒掀被起床的人，「我每天在被窩裡喊三次起床，結果只有嘴巴起來」、「棉被是自願放開我的，是鬧鐘逼我跟它分手的」、「能馬上掀被子的都是帥氣的大人，我還在努力成為那種人」。

不過，冬天起床時的保暖工作也不容忽視。有心臟外科醫師在留言區提醒，「請長輩睡前在床邊準備一件外套，睡醒掀開棉被之前先穿上外套，避免溫度劇變血管收縮」。

中醫師徐瑋憶指出，秋冬氣溫下降、空氣乾燥，加上室內外溫差較大，容易出現鼻子過敏、咳嗽、喉嚨乾癢及手腳冰冷等問題，尤其是長者、幼童、過敏性鼻炎患者及經常熬夜的族群，更應注意身體保養。

徐瑋憶建議，秋冬養生可掌握4大原則，包括採取分層穿衣，注意頸部、腹部、腰部及足部保暖；每天進行20至30分鐘快走、伸展等運動；適量攝取溫熱湯品及均衡飲食，避免過度進補；維持規律作息及充足睡眠。若長期手腳冰冷，並伴隨頭暈、心悸、手腳異常變色或麻木等症狀，則應儘速就醫，找出真正原因。