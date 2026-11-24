日系服飾品牌UNIQLO以簡約、百搭的服飾風格受到不少台灣消費者喜愛，不過近日有網友發現，UNIQLO竟推出被戲稱為「阿嬤色」的桃紅色、紫色羽絨外套。擁有逾75萬訂閱的YouTuber「普通女子孫女」近日前往門市試穿，忍不住笑喊「UNIQLO總算開竅了，得阿姨者得天下」，更開玩笑表示，或許品牌已經提前看準自己20年後的穿衣喜好，意外掀起討論。

孫女22日在Threads發文分享自己逛UNIQLO的發現，只見店內陳列著桃紅色、紫色等亮眼外套，讓她聯想到台灣不少阿姨、阿嬤偏愛的穿搭配色。她隨即拿起其中一件酒紅色羽絨外套試穿，還對著鏡頭比讚，幽默表示「是不是怕我20年後愛上這顏色，我先試穿」，影片中更笑稱UNIQLO推出「阿姨最愛的桃紅色跟帝王紫」，似乎終於掌握婆婆媽媽的喜好。

貼文曝光後立刻引發網友熱議，不少人對這些鮮豔配色相當有感，紛紛留言「這是台灣限定色嗎？日本沒看到耶，快笑死」、「這顏色看了手好癢，好想買給阿嬤」、「直接可以穿20年的顏色」、「我要買給我媽」、「阿嬤就是最愛這種大紅大紫，UNIQLO幹得好」。

也有網友發現孫女穿起來毫無違和感，忍不住調侃「孫女也晉級成為阿姨了嗎」，甚至有人笑稱「店員結帳的時候會往袋子裡面塞一把蔥」、「還有一小截薑」，彷彿穿上這件外套就能直接前往菜市場採買。孫女也幽默回應，穿這件去買菜，「殺價感覺都渾然天成、行雲流水了」。

不過，這些被網友戲稱為「阿嬤色」的外套，其實可能是不少服飾業者眼中的熱銷商品。有服飾業者分享，自己過去在店內陳列黑、白、灰等基本色羽絨外套，卻被阿姨客人嫌棄顏色太過死氣沉沉，反而認為粉紅色和紫色穿起來更加年輕且有精神。另有業者指出，冬天的粉紅色與深紫色外套相當受到熟齡女性歡迎，甚至直呼這兩種顏色是服飾業的「發財色」。

至於為何不少長輩偏愛鮮豔色系，網友也分享自己的觀察，認為桃紅色、紫色能讓長輩穿起來更有氣色，過年穿也相當喜氣。此外，部分長輩習慣清晨出門運動，穿著較醒目的顏色，也有助於提高在昏暗環境中的辨識度。

至於網友關注的外套款式，孫女試穿的桃紅色外套為UNIQLO男裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」，原價1990元、特價1290元；另一款被稱為「帝王紫」的外套，則屬於男女都可穿的輕量羽絨系列，原價2990元、特價2490元。不過，實際商品款式、顏色及優惠價格，仍應以UNIQLO官方公告及門市標示為準。

YouTuber「普通女子孫女」試穿的桃紅色外套為UNIQLO男裝「PUFFTECH輕暖科技連帽外套」，原價1990元、特價1290元。圖／擷自UNIQLO官網