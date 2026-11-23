近期股市劇烈震盪，讓不少投資人荷包大失血，沒想到連熱門餐廳的排隊時間也成為網友討論話題！近日有網友在Threads分享，過去假日到鼎泰豐用餐，動輒得排隊120分鐘，如今竟只需要等待40分鐘，讓他忍不住將這樣的變化與股災聯想在一起。貼文曝光後，立刻引發熱議，不少網友也分享各地餐廳的排隊狀況，但也有人表示，部分鼎泰豐分店依舊人潮滿滿，等候時間甚至超過3小時。

一名網友近日在社群平台Threads發文，分享自己觀察到的鼎泰豐排隊時間變化，直言「假日的鼎泰豐，股災之前等候時間120分鐘，股災之後等候時間40分鐘」，短短幾句話便引起不少人的共鳴。

原PO隨後補充，自己是在下午2點左右前往用餐，當時現場顯示的等待時間為40分鐘。相較於過去假日動輒得等上2小時的情況，明顯縮短不少，也讓他忍不住聯想到近期股市震盪，是否連帶影響民眾外出用餐的意願。

貼文曝光後，不少網友紛紛分享自己的觀察，有人留言「驗證一下你的說法，股災前確實120分鐘，股災後變成65分鐘」、「剛剛新竹鼎泰豐實測回報等候0分鐘」、「禮拜五台中大遠百18:00去吃竟然只要等30分就有了」，似乎也感受到排隊時間縮短的現象。

不僅鼎泰豐，還有網友發現其他熱門餐廳的排隊人潮也出現變化，表示「難怪我今天看附近壽司郎也是不必排」、「我今天去超級排隊拉麵店平常要2小時，今天30分鐘就進去了」，甚至有人打趣說「股災前，鼎泰豐門庭若市，股災後，我家巷口麵店超忙」、「再跌下去可能直接本日公休了」、「鼎泰豐暫時空軍（股市放空族群）在吃的」，各種幽默留言讓不少人笑翻。

不過，並非所有鼎泰豐分店都出現等候時間縮短的情況，也有不少網友分享截然不同的經驗，直言「真假，我不信板橋的不用排」、「假的，剛剛經過要等200分鐘」、「沒有燒到鳳凰城，還是要等180分鐘」、「大安森林公園：已客滿」。

另一名網友則表示，自己當時就在鼎泰豐南西店現場，已經等了將近110分鐘，卻仍未輪到號碼，甚至看到旁邊還有一組客人準備等待3小時，顯示部分熱門分店依舊一位難求。

也有網友認為，股市漲跌根本不影響自己享用美食的心情，笑稱「什麼股災，我還是照樣去鼎泰豐啊」、「老實說鼎泰豐比很多地方便宜，CP超高」，更有人哀號「雖然股市賠爛，但我願意把身上僅剩的300元拿去買排骨蛋炒飯來吃，嗚嗚」。