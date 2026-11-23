Pokémon（寶可夢）商品有價有市，每次一有新貨，都會吸引粉絲購買，甚至有「黃牛黨」趁機炒賣。Threads流傳一段影片，長約17秒，地點在台北市信義區的百貨公司，地面擺放雜物，而且貼上「限排一人」指示，片中可見，有一名口罩阿伯一邊爆粗口，一邊暴打一名年輕男子，阿伯成功將對方按倒在地，年輕男子當時穿著厚外套，沒有還手，阿伯怒扯對方頭髮和外套的帽子，繼而將他拖走，旁邊的百貨公司職員一直表示「別動手」，其他路人則取出手機拍攝。

目擊者表示「代排打架了」、「寶可夢」、「報警」，同時上傳1張照片，三張犁派出所到場調查。

綜合媒體報導，事件發生在台北市信義區一家位於松壽路上的知名百貨公司，11月20日下午4時許，傳出有民眾因排隊買寶可夢商品而發生糾紛，而且當場發生拉扯行為，警員接報到場，發現60歲溫姓男子和20歲陳姓男子排隊購買商品，所以發生口角。溫男對陳男出拳毆打並拖行，導致陳男肢體擦挫傷。

雖然陳男事後表示不願提告傷害罪，但因在公共場所施暴影響安寧，警方經調查後，以涉嫌干犯《社會秩序維護法》第87條第1款「加暴行於人者」，向溫男進行裁處，最高可判處1.8萬新台幣罰鍰。

警方呼籲，民眾若遇到糾紛，應該保持理性，透過溝通解決問題，切勿因一時情緒失控引發肢體衝突，如有需要，可以撥打110報案，請警方到場協助，以維護自身權益。

其他網友們也回應「「黃牛們的戰鬥」、「第1次看到寶可夢訓練家對戰好緊張」、「如果2個都是代排，也算是一種寶可夢對戰了」、「年輕人不還手可能是想賺年終，但阿北可能沒有錢賠了」、「每天都有老人在證明他們身強體壯，不需要政府提供特殊待遇」。

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文章授權轉載自《香港01》