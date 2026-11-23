平時到超市或便利商店買整盒雞蛋，不少人習慣從釘書針或封口處拆開，往往一不小心就把蛋盒撕得破破爛爛，甚至可能讓雞蛋掉出來。近日有網友在社群平台分享一段影片，示範另一種簡單又快速的開盒方式，影片曝光後讓不少人大感驚訝，直呼自己活了幾十年才知道。

原PO在Threads發文表示，雞蛋盒正確的開法並不是從釘書針那一側下手。從影片中可以看到，只要將蛋盒翻到另一側，就能摸到一條塑膠封條，接著順著封條輕輕撕開，就能完整打開盒子，不必費力拆封，也不容易弄壞包裝。

影片引發熱烈討論，不少網友驚呼「活了41年終於知道了」、「開了20幾年，你現在才告訴我有這麼方便的方法」、「我這輩子不知道弄破了幾百顆雞蛋」、「這應該是超商店員都會的技能」、「此生彷彿從沒真正活過」、「長知識了」。

不過，也有人表示並非所有蛋盒都有這種設計，有些封口沒有裁切虛線，撕開時反而容易斷掉，「從釘的那邊整條剪開才是正解，不接受任何反駁」、「只有常態性65塊以上的蛋盒才有這種設計」、「知道好多年了，沒有成功拉開過，大概到第一顆蛋就會斷掉」、「每次拉都斷一半」、「撕的很難一次拉斷，我直接用剪開快多了」。

除了怎麼開蛋盒外，在台北開業76年的老牌蛋行「協興蛋業」也曾破解挑蛋的迷思，不少人買蛋時總想挑最大顆的，認為份量多又划算，但其實雞蛋大小與營養價值沒有絕對關係，主要取決於母雞的年齡與產蛋階段。年輕母雞剛開始產蛋，通常生下較小顆的雞蛋，也就是俗稱的「初生蛋」，特色是蛋殼較厚、蛋黃風味濃郁。

隨著母雞年齡增長，產蛋尺寸也會逐漸變大，而同一盒雞蛋大小不一，也是牧場同時飼養不同年齡層母雞、維持穩定供貨的自然現象。協興蛋業提醒，消費者下次看到小顆雞蛋不必急著嫌棄，大小各有特色，不代表營養價值較差，挑蛋時不妨多留意風味與自身需求。