到星巴克外帶咖啡，連坐著等飲料都不行？有網友發文抱怨，日前到台北世貿附近的星巴克購買拿鐵，眼見店內超過一半的座位空著，便找了位置坐下等待製作，沒想到店員卻告知「點外帶的不能坐下等」，讓他相當錯愕。

原PO在Threads上發文表示，事情發生在周末早晨，當時他只是購買一杯外帶拿鐵，並沒有打算拿外帶杯在店內飲用。由於咖啡還在製作，加上現場座位充足，他才決定暫時坐下休息，卻遭店員提醒不能入座。這讓他不解，直呼「原來已經苛刻到連坐著等咖啡都不行了嗎？」質疑店家是否又增加了新的消費限制。

這段經歷引起網友議論，有人驚訝表示「不可能吧？」、「世界奇觀」，也有人對星巴克的服務方式感到不滿，不過外帶顧客能否使用內用座位，背後也可能涉及店家對一次性餐具的管理。有網友推測，部分門市為了避免外帶杯被帶進內用區使用，可能採取較嚴格的座位管理方式，但這項說法目前尚未獲得星巴克證實。

根據環境部11月18日修正的《免洗餐具限制使用對象及實施方式》，有店面的餐飲業及飲料店均列入相關管制對象，特定場所也須遵守內用不得提供免洗餐具的規定。其中，百貨公司、購物中心及量販店等場所，在符合公告適用條件及實施日期後，現場供消費者用餐時，不得提供各類材質的一次性餐具。不過，這些規範主要針對業者提供餐具的行為，並未直接規定購買外帶飲品的顧客不能坐下等待。